Huawei lani z 69-odstotnim padcem čistega dobička

Kitajski telekomunikacijski velikan Huawei je lani vknjižil 35,6 milijarde juanov (4,9 milijarde evrov) čistega dobička. To je 68,7 odstotka manj kot leto prej, ko je čisti dobiček znašal 113,7 milijarde juanov (15,2 milijarde evrov), poslovne rezultate povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Slabi poslovni rezultati kitajskega proizvajalca pametnih naprav so posledica ameriških sankcij in negotovih gospodarskih razmer.

"Leta 2022 so zahtevno zunanje okolje in netržni dejavniki še naprej vplivali na Huaweijevo poslovanje," je na predstavitvi letnega poročila podjetja dejal njegov trenutni predsednik Eric Xu. Kot je poudaril, so pri Huaweiju lani "sredi neurja" storili vse, kar je bilo v njihovi moči, da bi ohranili neprekinjeno poslovanje in služili njihovim strankam.

Glavna finančna direktorica podjetja Meng Wanzhou je poslovne rezultate označila za najnižjo točko v Huaweijevi zgodovini. "Sankcije ZDA so naša nova normalnost," je dejala in dodala, da se podjetje vrača k običajnemu poslovanju. Meng Wanzhou je sicer tudi hčerka ustanovitelja podjetja Huawei Rena Zhengfeija, navaja AFP.

Huawei se je znašel v središču ameriško-kitajske trgovinske in tehnološke vojne, potem ko je administracija nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa podjetju očitala vohunjenje za kitajske oblasti in nepošteno konkurenco. Trump je proti kitajskemu velikanu uvedel številne sankcije, k njim pa pozval tudi druge države.

Po objavi poslovnih rezultatov so iz Huaweija sporočili, da bo Wanzhou s 1. aprilom, torej v soboto, prevzela krožno predsedovanje podjetja. Na položaju bo do 30. septembra letos, še navaja AFP.

Vir: STA.