Huawei je postal številka ena pri telefonih

Razmere na trgu pametnih telefonov so že pred časom dale slutiti to, kar se je zdaj dejansko tudi zgodilo – kitajski Huawei je prvič postal največji svetovni proizvajalec pametnih telefonov in je na tem mestu nasledil družbo Samsung. V zadnjem desetletju sta se na tem prestižnem mestu izmenjevala zgolj Samsung in Apple.

Največje vprašanje je, ali bi se sprememba zgodila, če be bi vmes posegla pandemija bolezni COVID-19. Podrobnejša analiza rezultatov podaje opravljena s strani družbe Canalys kaže na to, da sta obe družbi v letošnjem letu zabeležili padec prodaje pametnih telefonov, le da je ta pri Samsung drastično večji, kot pri družbi Huawei.

Kitajski proizvajalec je kljub krizi in ameriškim sankcijam zabeležil globalni padec prodaje »le« 5% glede na leto 2019, kar gre pripisati predvsem zelo dobri prodaji na domačem kitajskem trgu, kjer je dobršen krize zaradi epidemije že mimo. Samsung je medtem v enakem obdobju zabeležil padec prodaje kar v višini 30%, zlasti v ZDA, Evropi, Braziliji in Indiji.

V absolutnih številkah je v letošnjem drugem četrtletju Huawei prodal 55,8 milijonov telefonov, medtem ko jih je Samsung prodal 53,7 milijonov. Kako velik učinek na globalno prodajo ima Kitajska lepo ponazarjajo naslednje številke. Medtem, ko je predvsem zaradi ameriških sankcij delež družbe Huawei v zadnjih treh četrtletjih začel strmo padati (po vrsti od Q4 2019 - 41,%, 39%, 28%), se je v istem obdobju delež na Kitajskem močno povečal (59%, 61%, 72%). Huawei je zaradi globalnega padca, a domače rasti nenadoma postal številka ena.

Naslednje vprašanje je, ali bi Huawei brez ameriških sankcij vseeno prehitel Samsung, če ne bi bilo pandemije. Huawei je brez dvoma v strmem tehnološkem vzponu in če odmislimo politične vplive, rezultati prodaje, tam kjer ni sankcij, govorijo kitajskemu proizvajalcu v prid.

Pričakovati je, da se bo po normalizaciji razmer vodstvo najbrž vnovič spremenilo, je pa to tesno povezano tudi z uspešnostjo novih generacij modelov in morebitnega nadaljevanja sankcij proti kitajskemu tehnološkemu velikanu.