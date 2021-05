HTC Vive prinaša navidezno resničnost z ločljivostjo 5K

Podjetje HTC je prenovilo svoja očala za navidezno resničnost, ki zdaj prinašajo zaslone z višjo ločljivostjo, višjimi frekvencami osveževanja in širšim zornim kotom za najboljšo uporabniško izkušnjo doslej. Očala Vive Pro 2 in Vive Focus 3 imata vgrajena par zaslonov z ločljivostjo 2.448 x 2.448 pik na oko, kar je 260% več kot pri cenejših izdelkih, na primer Valve Index ali Samsung Odyssey. Novinci prekašajo tudi ločljivost očal Oculus Quest 2, ki nudijo ločljivost 1.832 x 1.920 pik.

Višja ločljivost je le del pomembnih novosti. Za mehko prehajanje je pomembno, da zasloni nudijo frekvenco osveževanja 120 Hz, kar se pozna predvsem pri hitrih premikih vsebine na zaslonu. Za boljšo uporabniško izkušnjo pa je zelo pomemben tudi zorni kot 120 stopinj, kar je občutno bolje kot pri dosedanjih modelih, ki nudijo zorni kot 100 stopinj.

Glavna razlika med obema modeloma je v načinu povezovanja do matičnega računalnika. Vive Pro 2 stane 799 dolarjev in za delovanje potrebuje ožičeno povezavo do ustrezno opremljenega osebnega računalnika. Ta očala zato HTC namenja predvsem uporabnikom iger z navidezno resničnostjo in pretežno domači rabi.

Za profesionalno rabo pa ponujajo Vive Focus 3, ki stane precej bolj zajetnih 1.300 dolarjev in samostojno delovanje (procesor Qualcomm) oziroma brezžično povezavo z zalednim računalnikom, s tem pa več svobode pri uporabi in gibanju v prostoru. Oba modela sta v primerjavi s predhodniki dobila ergonomske izboljšave in boljši prostorski zvok. Izboljšave so še posebej opazne pri modelu Vive Focus 3, ki ima zdaj zamenljiv akumulator vgrajen v zadnji del očal, kar hkrati ponuja boljšo uravnoteženost celote na uporabnikovi glavi.

XUgSMitJHSM

AiUX8lQGh2w