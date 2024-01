HPE se pripravlja na nakup družbe Juniper Networks

Hewlett Packard Enterprise (HPE) je po virih blizu posla v pozni fazi pogovorov o nakupu kalifornijskega proizvajalca omrežne strojne opreme Juniper Networks za 14 milijard dolarjev.

Posel, ki bi bil HPE-jev največji prevzem od prevzemov družb Autonomy v letu 2011 in EDS leta 2008, bi lahko bil zaključen kmalu. Juniper Networks je najbolj znan po svojih izdelkih s področja omrežne strojne opreme, predvsem najzmogljivejših sistemov, ki pogajanjo internetno hrbtenico.

Poleg strojne opreme ponujajo tudi platformo Mist Systems in izdelke Mist AI, ki so konkurenca rešitvam, kot so Cisco Meraki in HPE Aruba Edge Services Platform. Nakup Juniperja bi predvsem okrepil tržni položaj družbe in ponudbo tehnologij s področju umetne inteligence, ki postaja vse bolj iskani gradnik vseh omrežnih rešitev .

HPE morda z nakupom skuša tudi nadomestiti padce prodaje in izgube na drugih segmentih. HPE je nedavno o dramatičnem 31-odstotnem medletnem upadu prihodkov na področju strežnikov, ki so njihova največja divizija. V nasprotju s tem pa je bila njihova divizija Intelligent Edge je bila eno od področij, kjer je HPE najbolj povečal prodajo, in sicer za 40 odstotkov na letni ravni.

Juniper Mist AI je prva tako velika tržna uspešnica, od tu tudi zanimanje družb, kot je HPE. Na drugi strani se tudi Juniper ubada s prestrukturiranjem, saj so oktobra odpustili 440 zaposlenih. Zdi se, da bi združitev prav prišla obema družbama.