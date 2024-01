HP: kaj pa če vas virus napade prek tiskalnika? Strokovnjaki: Ne

Proizvajalci tiskalnikov se z najrazličnejšimi taktikami borijo za čim večji kos pogače od prodaje kartuš, kamor sodi tudi blokiranje uporabe neoriginalnih kartuš. HP je v letih 2022 in 2023 izdal več popravkov firmwara, ki so tiskalnike onesposobili, če so zaznali kartuše brez HP-jevih čipov. Izvršni direktor Enrique Lores je minuli teden v intervjuju za CNBC podal zelo domiselno razlago, zakaj naj bi s tem kupce celo ščitili.

Dejal je, da so opazili viruse, ki so vgrajeni v kartuše. Če tako kartušo namestimo v tiskalnik, lahko virus prodre vanj, nato pa od tam v računalniško omrežje. Zato je HP uvedel sistem Dynamic Security, ki onemogoča uporabo neoriginalnih kartuš. Zaradi tega je podjetje zadelo več kolektivnih tožb kupcev tiskalnikov.

Ključno vprašanje pa je, ali Lores naklada. Dan Goodin, priznani novinar s področja računalniške varnosti, pojasnjuje, da še ni slišal, da bi se katerikoli virus širil s kartušami. Tudi v praksi bi se temu najlaže izognili tako, da bi bile kartuše povsem neumne. V praksi pa niti s trenutnimi pametnimi kartušami kaj takšnega v praksi ni izvedljivo.

HP sicer trdi drugače. V okviru svojega programa za iskanje in nagrajevanje hroščev so podjetju Bugcrowd naročili, naj poišče take viruse. Leta 2022 je podjetje Actionable Intelligence našlo način, kako to storiti, a v praksi takih napadov ni, ker so preveč zapleteni, priznava tudi HP. Pravi razlog je seveda denar.

HP želi – podobno kot drugi proizvajalci tiskalnikov – da bi tiskanje postala naročnina. To so v preteklosti poizkušali na več načinov, tudi z nadgradnjami tiskalnikov, ki ne omogočajo več izklopa naročniškega sistema.