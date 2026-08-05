Hoteli postajajo past za vohunjenje ruskih hekerjev

Ruska obveščevalna služba SVR je razvila novo, izjemno prefinjeno taktiko kibernetskega vohunjenja, ki neposredno ogroža uporabnike javnih brezžičnih omrežij. Najnovejša poročila strokovnjakov razkrivajo, da so ruski državni hekerji začeli sistematično vdirati v omrežja Wi-Fi, pri čemer se posebej osredotočajo na hotelirstvo in širši gostinski sektor. Z zlorabo teh omrežij želijo pridobiti dostop do naprav nič hudega slutečih popotnikov, zlasti tistih, ki razpolagajo s pomembnimi vladnimi, raziskovalnimi ali poslovnimi informacijami.

Mehanizem teh napadov temelji na ugrabitvi prestreznih portalov, ki jih uporabniki običajno vidijo ob prijavi v hotelsko omrežje. Ko se žrtev poveže, ji ugrabljeni portal namesto standardne zahteve po potrditvi pogojev uporabe neopazno namesti zlonamerno programsko opremo. Ta orodja za digitalni nadzor so kot kaže zelo napredna in vključujejo programe za beleženje pritiskov na tipke, orodja za zvočni in vizualni nadzor ter skripte za krajo avtentikacijskih žetonov. S pomočjo teh žetonov lahko napadalci zaobidejo tudi strogo dvostopenjsko preverjanje pristnosti ter nemoteno dostopajo do elektronske pošte in zaščitenih poslovnih sistemov svojih žrtev.

Delovanje obveščevalne službe SVR, ki v hekerskem svetu pogosto operira pod imeni, kot je APT29, je že dolgo znano po ciljanju na visoke profile, kot so diplomati, vojaško osebje in raziskovalni novinarji. Z usmeritvijo na hotele napadalci izkoriščajo ranljivost teh tarč med mednarodnimi potovanji, ko so pogosto prisiljene uporabljati manj varno lokalno infrastrukturo. Takšno vohunjenje tuji državi omogoča, da zbere ogromne količine strateških obveščevalnih podatkov, še preden se žrtve sploh zavedo kompromitacije.

Zaradi vse večje nevarnosti, ki jo predstavljajo takšne organizirane operacije, varnostni raziskovalci uporabnikom strogo odsvetujejo nezaščiteno uporabo javnih brezžičnih omrežij kjerkoli po svetu. Priporočajo izključno uporabo mobilnih podatkovnih povezav ter preverjenih in varnih navideznih zasebnih omrežij, ki šifrirajo celoten promet. Zavedanje o tveganjih postaja ključnega pomena, saj udobje brezplačnega internetnega dostopa na potovanjih vse očitneje postaja močno orodje v rokah državnih obveščevalnih aparatov