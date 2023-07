Objavljeno: 6.7.2023 16:00

Honor predstavil svoje novosti

Podjetje Honor, nekoč oddelek velikana Huawei, je v Parizu predstavilo nov telefon srednjega razreda, Honor 90, cenejši telefon 90 Lite in tablico Honor Pad X9.

Honor 90 je bil na kitajskem predstavljen že 29. maja, od 6. julija pa je na voljo tudi na evropskem tržišču. Kot je za Honor že običajno, telefon v ZDA ne bo na voljo. Na kitajskem so na voljo tri različice, Honor 90, Honor 90 Pro in Honor Lite, v Evropi najmočnejše različice Pro ne bo. Podobno je bilo tudi s starejšim modelom Honor 70, medtem ko Honor 80 izven kitajske sploh ni bil naprodaj.

Honor 90 ima nekaj strojnih in programskih komponent, ki so bile do nedavnega domena vrhunskih telefonov in nekaj pomanjkljivosti, ki jih nekajkrat dražji modeli seveda imajo. Pohvalimo lahko zelo dober 6,7-palčni 120 herčni zaslon OLED, ki je tudi na dnevni svetlobi dovolj svetel (deklarirana svetlost je 1600 cd/m2) in se pohvali s tehnologijo PWM, ki preprečuje tresenje slike in s tem obremenitev oči v mraku. Zaslon je na vseh štirih stranicah rahlo ukrivljen.

Dovolj hiter je procesor srednjega razreda Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (nekoliko pohitren, oz. "Accelerated Edition"), dobra je tudi glavna kamera s 200 MP tipalom. Slednja v osnovi, kot običajno, izdeluje manjše fotografije (z združevanjem pik), vendar jo je mogoče uporabiti tudi za približevanje/povečavo subjekta (2×); namesto zum objektiva, ki ga telefon sicer nima. Na voljo je seveda tudi širokokoten objektiv. Močna je videti kamera za selfi, ki premore 50 megapik.

Honor 90, kot je za telefone srednjega razreda običajno, ni vodoodporen in ne zmore brezžičnega polnjenja.

Vgrajena je danes že kar standardna baterija zmogljivosti 5000 mAh, ki se polni z močjo 66 W. Honor pravi, da se telefon v petih minutah napolni za 20 odstotkov, kar bo seveda treba še preveriti.

Telefon ima nameščen Android 13 in polnodelujoče servise Google, kar je ključna prednost te blagvne znamke v primerjavi s telefoni nekoč matičnega podjetja. Telefon je v različici z 8 GB pomnilnika in 256 GB shrambe na voljo za 549 evrov.

Cenejši in manj zmogljiv model Honor 90 Lite kot običajno nima prav velike povezave z "glavnim modelom". Poganja ga precej manj zmogljiv procesor MediaTek Dimensity 6020 5G, 90-herčni zaslon je nižje ločljivosti, nekoliko manjša je tudi baterija (4500 mAh), ki se počasneje polni (35 W). Fotoaparat premore tipalo s 100 megapikami, medtem ko jih ima kamera za selfi 16. Je pa zato seveda cenejši, na voljo je za 299 evrov.

Predstavljena je bila tudi tablica Pad X9, ki je sodi v nižji cenovni in zmogljivostni razred. Na to kaže že dejstvo, da ima le 4 GB pomnilnika (pa še del tega je virtualni pomnilnik "na disku"), pa tudi vgrajen procesor Qualcomm ne sodi med najhitrejše modele. Res pa je, da je delo s tablico in preklapljanje med programi videti zadovoljivo hitro.

Kaj več bomo lahko o napravah povedali, ko jih dobimo v preizkus.