Objavljeno: 25.2.2024 16:45

Honor predstavil nov vrhunski telefon Magic6 Pro

Na dogodku v Barceloni je podjetje Honor predstavilo letošnji najmočnejši »magični« telefon, model Magic6 Pro. Gre za telefon, ki ga podjetje pozicionira kot neposredno konkurenco Apple iPhone 15 Pro Max in Samsung Galaxy S24 Ultra.

Gre za 6,8-palčni telefon z do 120-herčnim zaslonom AMOLED, ki ima vgrajen letošnji najhitrejši procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 in Android 14, naprodaj pa bo za 1299 evrov. V podobnem rangu torej kot zgoraj omenjeni konkurenčni modeli.

Ker podjetje zgodovinsko izhaja iz podjetja Huawei, katerega telefoni so bili (in so še vedno) znani po odličnem fotografskem sklopu, ne čudi, da to drži tudi za Magic6 Pro. Ta na zadnji strani zavzema skorajda večji del površine, vendar je oblikovno lepo umeščen v nekoliko zaobljen telefon. Vgrajeni zoom s kombinacijo periskopskega sistema in 108 megapiknega tipala omogoča do 5× približevanje brez izgube kakovosti (100×, kar piše na objektivu, seveda ni uporabnih), vendar je ključna prednost fizična velikost tega tipala (1/1,3 palca). V praksi smo preizkusili, da je zaradi te fotografiranje v mraku res odlično - za razliko od denimo Samsungovih modelov ne potrebuje nekajsekundnih ekspozicij, ki navadno povzročijo neostre izdelke. Proženje fotografij je hitro, Honor se hvali, da je zaradi tega telefon primeren tudi za športno fotografijo, kar pa je seveda treba vzeti z rezervo. Potrdimo pa lahko, da zmore res širok dinamični razpon, saj so fotografije, ki vsebujejo tako svetle in temne objekte (denimo ulične svetilke v mraku in hkrati zvezde na nebu) odlične. Glavna kamera ima tudi spremenljivo zaslonko - f/1.4 - f/2.0.

Telefon sicer premore tudi vse drugo, kar danes pričakujemo od vrhunskega telefona – vodoodpornost (IP86), podzaslonski bralnik prstnih odtisov, hitro brezžično (66 W) in žično (80 W) polnjenje in brezžično polnjenje drugih naprav. In – skorajda neverjetno je, da so v telefon, ki je po občutku manjši od Samsungovega modela S24 Ultra, uspeli umestiti precej večjo baterijo. Zmore kar 5600 mhA (S24 Ultra - 5000), kar so uspeli zagotoviti z uporabo anode iz silicijevega karbida (SiC).

Seveda na predstavitvi ni šlo brez umetne inteligence, trenutne ključni besedi, ki jo je Honorjev šef v povprečju omenil v vsakem drugem stavku (»AI Empowered«). Če zanemarimo 90% teh omemb, ki so bile tam le zato, ker jih uporablja tudi konkurenca (beri, Samsung) lahko ocenimo, da Magic6 umetno inteligenco uporablja pri foto algoritmih in v svojem pomočniku, ki zna s pomočjo lokalno gnanega algoritma LM denimo izdelati video posnetek iz fotografij in posnetih filmčkov. Kar zna tudi Google Photos, vendar to počne v oblaku, kar marsikomu zaradi skrbi za zasebnost ni všeč. Če se bo v praksi umetna inteligenca pokazala še kje, bomo preverili v testu telefona, ki ga pripravljamo.

Na predstavitvi je bil sicer predstavljen še zelo tanek preklopni telefon Magic V2 v različici Porsche design (cena 2700 evrov!) in prenosni računalnik MagicBook Pro 16, ki pa v Sloveniji najverjetneje ne bo naprodaj.

Poglejte si še nekaj večernih fotografij, ki smo jih posneli z Magic6 Pro: