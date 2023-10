Honor predstavil najlažji zložljivi telefon na svetu

Honor je predstavil svoj tretji zložljivi telefon v štirih mesecih, imenovan Magic Vs2. Gre za doslej najlažji pametni telefon, ki se zloži navznoter.

Telefon Magic Vs2 sledi modeloma V2 in V Purse in ni popolna prenova v primerjavi z njima. Tehta nekoliko manj (229 g), a je zložen nekoliko debelejši (10,7 mm). Zanimivo je, da uporablja prejšnjo generacijo procesorja Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, medtem ko je bil V2 opremljen s Snapdragon 8 Gen 2. Večina drugih specifikacij telefona je podobna predhodniku. Ima 6,43-palčni zunanji in 7,92-palčni notranji zložljivi zaslon. Fotoaparat seže do 50 MP, baterija pa ima kapaciteto 5.000 mAh ter podpira hitro polnjenje do 66 W.

HONOR Magic Vs2 je v polnočno črni, koralno vijolični in ledeno modri barvi trenutno dostopen le na Kitajskem, kjer osnovni model z 12 GB pomnilnika RAM in 256 GB shrambe stane preračunanih 909 evrov.