Objavljeno: 26.4.2023

HONOR Magic5 Pro končno v Sloveniji: ob nakupu telefona prejmete pametno uro HONOR Watch GS 3

Popolnoma novi HONOR Magic5 Pro, ki se ponaša s pomembnimi preboji na področju zasnove pametnega telefona, zaslona in kamere, prinaša najboljšo izkušnjo vodilnih telefonov v svojem razredu

[Ljubljana – 25. april 2023] Globalna tehnološka blagovna znamka HONOR je tudi za Slovenijo najavila predstavitev svojega paradnega konja mobilnika HONOR Magic5 Pro - težko pričakovane vodilne naprave, ki je bila prvič najavljena na Svetovnem kongresu mobilne telefonije 2023 (MWC). HONOR Magic5 Pro je najnovejša vsestranska vodilna naprava iz HONOR-jeve vrhunske serije Magic, ki prinaša pomembne preboje na področju oblikovanja, zaslona, fotografije in zmogljivosti ter z vrhunskimi inovacijami revolucionarno spreminja izkušnjo vodilnih pametnih telefonov.

Ob predstavitvi telefona HONOR Magic5 Pro je priznani hrvaški fotograf Tomislav Može izvedel delavnico, na kateri je udeležencem pokazal, kako kar najbolje izkoristiti napredne zmogljivosti snemanja fotografij in video posnetkov, ki jih telefon ponuja. HONOR Magic5 Pro ima najboljši zaslon in eno najboljših kamer na pametnih telefonih, kar potrjuje DxOMark – mesto, kjer strokovnjaki izvajajo neodvisne teste foto in video zmogljivosti. Vsi njihovi testi se izvajajo v različnih pogojih in spreminjajočih se okoljih, da bi čim bolj ustrezali običajni vsakodnevni uporabi katerega koli uporabnika.

Tomislav Može

»HONOR Magic5 Pro sem preizkusil na potovanju v Benetke in telefon me je navdušil s svojimi zmogljivostmi, saj v nobenem trenutku nisem čutil potrebe po uporabi svoje primarne kamere. Poleg odličnih fotografskih zmogljivosti naprava snema tudi vrhunski 4K video. Naredil sem primerjavo s profesionalno filmsko kamero, ki je 7-krat dražja in ne jaz ne moji kolegi nismo opazili bistvene razlike,« je poudaril Tomislav Može.

Neprekosljive možnosti fotografiranja in snemanja videoposnetkov

HONOR Magic5 Pro je opremljen s trojnim sistemom glavne kamere, ki vključuje širokokotno kamero 50 MP, ultra širokokotno kamero 50 MP in telefoto kamero 50 MP1, kar zagotavlja izjemno fotografsko izkušnjo. Tokrat se HONOR Magic5 Pro ponaša tudi s povsem novo tehnologijo Ultra Fusion Computational Optics. Gre za računalniški optični algoritem, ki dopolnjuje sistem kamere in drastično izboljša jasnost slike pri 3,5 do 100-kratni povečavi, s čimer se naprava razlikuje od drugih pametnih telefonov na trgu.

HONOR Magic5 Pro je opremljen s povsem novim slikovnim mehanizmom HONOR Image Engine, ki predstavlja povsem nov algoritem Millisecond Falcon Capture2, ki uporabnikom omogoča zajemanje kompleksnih prizorov z izjemno hitrostjo in jasnostjo. Uporabniki lahko z zmogljivostjo Super Night Capture jasno in hitro snemajo tudi slabo osvetljene prizore. Poleg tega se fotoaparat HONOR Magic5 Pro ponaša s funkcijo AI Motion Sensing Capture, ki lahko samodejno zazna najvišjo točko skoka ali najboljši trenutek teka in posnetek zajame v izjemno visoki ločljivosti.

Privlačen dizajn in vrhunska zmogljivost, ki jo omogoča vrhunska tehnologija

Pametni telefon HONOR Magic5 Pro, ki ga poganja najnovejša mobilna platforma Snapdragon® 8 Gen 2, zagotavlja neprimerljivo vodilno zmogljivost, ki omogoča večjo produktivnost in zabavo v vsakem trenutku. S prvo arhitekturo samostojne antene Wi-Fi in Bluetooth v industriji HONOR Magic5 Pro izboljša zmogljivost Wi-Fi za 200 odstotkov3. Hkrati zmanjša zakasnitve Wi-Fi v primerjavi s tradicionalno zasnovo antene v industriji, kar uporabnikom prinaša popolno prilagodljivost in mobilnost tako za delo kot zabavo.

HONOR Magic5 Pro podpira 66W žično in 50W brezžično polnjenje HONOR SuperCharge4, zato je opremljen z izjemno veliko 5100 mAh5 baterijo za celodnevno neprekinjeno uporabo. Ima najnovejši operacijski sistem MagicOS 7.1, ki temelji na operacijskem sistemu Android 13. Ponuja vrsto pametnih funkcij, kot sta MagicRing za sodelovanje med več napravami in Magic Text za inteligentno prepoznavanje besedila, kar uporabnikom še dodatno pomaga povečati njihovo produktivnost.

Operacijski sistem MagicOS 7.1, ki optimizira zmogljivost iger, ima tudi nadgrajen grafični procesor Turbo X, ki ob manjši porabi energije zagotavlja višjo in stabilnejšo hitrost sličic na sekundo ter ustrezno zadovoljuje zahteve igralcev po visoki kakovosti iger in masleno gladki grafiki. HONOR Magic5 Pro uporablja UFS 4.0 za bliskovni pomnilnik in se ponaša z neverjetno hitrostjo shranjevanja do 4000 Mb/s, kar je 100-odstotna izboljšava glede na UFS 3.1. Poleg tega naprava uporablja najnovejši dinamični pomnilnik z naključnim dostopom (DRAM) LPDDR5X, ki uporabnikom omogoča hitrejše pridobivanje podatkov iz pomnilnika. Telefon HONOR Magic5 Pro, namenjen pustolovskim dušam, je na voljo v dveh zelo privlačnih barvah6 - črni in travniško zeleni, za obe so navdih iskali v naravi.

Od 25. aprila 2023 bo telefon HONOR Magic5 Pro po ceni 1199 evrov na voljo pri operaterjih Telekom Slovenije, A1 in Telemach. Ob nakupu telefona prejmetepametno uro HONOR Watch GS 3.

Ponudba velja do razprodaje zalog.

O podjetju HONOR

HONOR je vodilni svetovni ponudnik pametnih naprav. Njegov namen je postati globalna ikonična tehnološka blagovna znamka ter s svojimi zmogljivimi izdelki in storitvami ustvariti nov inteligentni svet za vsakogar. Z neomajno osredotočenostjo na raziskave in razvoj si prizadeva za razvoj tehnologije, ki ljudem po vsem svetu omogoča, da gredo dlje ter daje svobodo, da dosežejo in naredijo več. HONOR ponuja vrsto visokokakovostnih pametnih telefonov, tabličnih računalnikov, prenosnih računalnikov in nosljivih naprav, ki ustrezajo vsakemu proračunu ter s svojo ponudbo inovativnih, vrhunskih in zanesljivih izdelkov ljudem omogoča, da postanejo boljša različica samih sebe.

Za več informacij obiščite spletno stran HONOR na naslovu www.hihonor.com ali pišite na newsroom@hihonor.com.

1 Kombinacija kamere je na voljo samo v različici Pro. Standardna različica ima širokokotno glavno kamero s 54 MP, ultra širokokotno kamero s 50 MP in telefoto kamero z 32 MP. Piksli fotografij in videoposnetkov se lahko razlikujejo glede na nastavitve različnih načinov. Oglejte si dejanske situacije.

2 Funkcija AI Motion Sensing Capture podpira inteligentni hitri zaklop, ki hitro ujame čudovite trenutke ljudi v gibanju tudi npa primer smejanju itn., prav tako gibe mačk in psov. Dejanski učinek se lahko razlikuje glede na scenarije.

3 Podatki iz laboratorijev HONOR.

4 50W brezžično polnjenje HONOR SuperCharge je na voljo samo v različici Pro. Največja podprta moč žičnega polnjenja je 66 W z originalnim polnilnikom HONOR SuperCharge in kablom. Največja moč brezžičnega polnjenja pa je 50 W s 50 W polnilnim adapterjem. Dejanski podatki se lahko razlikujejo zaradi razlik v posameznih izdelkih, različicah programske opreme, pogojih uporabe in okoljskih dejavnikih. Brezžični polnilnik je treba kupiti posebej.

5 Tipična vrednost. Nazivna zmogljivost nesnemljive baterije je 5.000 mAh.

6 Razpoložljivost barv se lahko razlikuje glede na regijo.