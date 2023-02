Oglasno sporočilo

Objavljeno: 27.2.2023

HONOR Magic5 Lite – telefon, ki presega pričakovanja

»Ima vse, kar imajo veliki!« je nekoč sporočala všečna reklama za v Sloveniji najbolje prodajan avtomobil. To je bila tudi naša prva misel ob preizkusu pametnega telefona HONOR Magic5 Lite. Ta se od podobno cenovno postavljenih tekmecev loči po vrhunskem ukrivljenem zaslonu in izjemno zmogljivi bateriji, s katero v zadrego spravi malodane vse ostale telefone.

Danes je vrata odprlo sejmišče v Barceloni, kjer je na urniku poslovno-konferenčni dogodek Mobile World Congress. Številni proizvajalci mobilnih rešitev na sejmu MWC predstavljajo svoje adute, nekatere med njimi smo že uspeli preizkusiti. Brez dlake na jeziku lahko zapišemo, da je pametni telefon, ki je najbolj presegel naša pričakovanja, tokrat izdelalo podjetje HONOR. Telefon Magic5 Lite le na redkih področjih prisega na kompromise, zato se je enostavno »zaljubiti« vanj. Kaj je tako posebnega na njem?

Tehnološki paket brez resnih slabosti

Količina sodobne tehnologije, ki jo kupec dobi v telefonu HONOR Magic5 Lite, je navdušujoča. Imejmo v mislih, da je to telefon, ki stane le dobro petino ali četrtino toliko, kolikor proizvajalci želijo za svoje »zastavonoše«. A to se skorajda ne občuti! Uporabniška izkušnja je namreč odlična. Telefon je presenetljivo tanek (7,9 mm) in za svojo velikost tudi lahek (175 gramov). Na prvi pogled očara 6,67-palčni ukrivljeni zaslon OLED, ki prikazuje sliko ločljivosti 1080 x 2400 pik in lahko prikaže več kot milijardo barvnih odtenkov. V kombinaciji 120 Hz osveževanjem ter izjemno tankimi robovi, ki omogočajo kar 93-odstotno razmerje med zaslonom in ohišjem, ter vzdržljivim ukrivljenim kaljenim steklom, je na ravni premijskih mobilnikov in veliko boljši od povprečnega zaslona telefona v tem cenovnem segmentu.

Tudi pod zaslonom se skriva veliko uporabne tehnologije. Za tiste, ki gledajo zgolj številke, naj povemo, da telefon uporablja mobilno platformo Qualcomm Snapdragon 695 5G. Ta osemjedrni mobilni procesor je naš stari znanec in čeprav frekvenčno ter grafično ni med najhitrejšimi, mu tudi prav nič ne manjka. Telefonu omogoča povezljivost v najsodobnejša omrežja 5G, aplikacije nalaga in poganja z lahkoto, tudi mobilne igre ga zlepa ne spravijo v zadrego. Tudi zato, ker ima zelo »premetenega pomočnika«. Uporabniško izkušnjo namreč dodatno izboljša funkcija HONOR RAM Turbo, ki pametnemu telefonu omogoča, da del hrambe podatkov uporabi kot delovni pomnilnik in tako svežih ohrani več aktivnih aplikacij za učinkovitejšo večopravilnost.

Kaj pa kamere? Te so, kot je pri modelih Magic že v navadi, razporejene v krogu oziroma obroču, ki ga HONOR poimenuje Matrix Star Ring. Sistem trojne kamere sestavljajo ultra jasna glavna kamera ločljivosti 64 MP, širokokotna kamera ločljivosti 5 MP in makro kamera ločljivosti 2 MP. Rezultati, bolje rečeno zajete fotografije in videoposnetki, so dobri, ob dnevni svetlobi celo nadpovprečno dobri, manjše šibkosti pa kamere pokažejo le v mraku in temi. Ampak, saj to je jasno, nekaj tehnoloških bonbončkov mora ostati za najdražje modele v družini.

Nepremagljiva avtonomija delovanja

Zdaj pa o lastnosti telefona, ki nas je pustila brez besed. Čeprav je nadpovprečno tanek in lahek, ima HONOR Magic5 Lite vgrajeno fantastično baterijo zmogljivosti kar 5100 mAh! A to ni vse, vgrajena pamet (nadzor procesov in aplikacij, pametna izbira omrežja, načrtovanje obremenitve procesorja itd.) in optimizirana postavitev antenskega dela poskrbita za resnično impresivno avtonomijo delovanja. Priznamo, tudi mi smo bili sprva skeptični nad navedbami proizvajalca, da lahko telefon s polno baterijo omogoča do 29 ur pretakanja glasbe YouTube, 24 ur pretakanja videa YouTube, 19 ur brskanja po TikToku, do 21 ur raziskovanja družbenih omrežij ali 11 ur igranja iger. Pa je to zmogel! Oziroma povedano drugače – tudi tisti, ki se od svojega mobilnega pomočnika zelo težko ločijo, bodo HONOR Magic5 Lite polnili le vsak drugi dan, povprečen uporabnik vsak četrti dan, nezahtevni uporabniki pa le enkrat tedensko! Po opravljenem preizkusu pa smo prebrali še novico, da je DXOMARK, vodilni svetovni laboratorij za ocenjevanje kakovosti, HONOR Magic5 Lite uvrstil na prvo mesto na svetu glede zmogljivosti baterije – kar nas sploh ni presenetilo.

Še več, telefon uporablja operacijski sistem Magic UI 6.1, ki temelji na operacijskem sistemu Android 12, HONOR pa je vanj vgradil funkcijo »proti staranju«, poimenovano Anti-Aging. Ta zavira poslabšanje zmogljivosti ter zagotavlja stalno in pametno uporabniško izkušnjo.

Že pri domačih operaterjih

Po videnem in preizkušenem sodeč smo prepričani, da ima HONOR Magic5 Lite vsekakor potencial, da bo delil usodo najbolj prodajanega modela v svojem segmentu. Tudi zato, ker ga bodo v svoje pakete vključili praktično vsi največji mobilni operaterji v Sloveniji in tako njegovo že sicer privlačno ceno naredili še dostopnejšo.

Kaj neki le še ostane dražjim tekmecem?