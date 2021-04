Hongkongška policija je od tihotapcev zasegla – 300 grafičnih kartic nVidia

Nekoč je policija v pristaniščih zasegala (le) ilegalne droge, orožje in morda redke in zaščitene vrste živali, danes so na njihovem radarju tudi – grafične kartice.

Vir: TVB News Channel

Sliši se kot v akcijskem filmu – tihotapci so z ribiško ladjo v hongkongško pristanišče pripeljali tihotapsko blago, ga pretovorili na hiter gliser in ga poskušali pretihotapiti na obalo. Presenetila jih je policija, pri čemer je gliser zbežal, na ribiški ladji pa so blago uspešno zasegli. Za našo zgodbo je pomembno, da je bilo med nelegalni blagom tudi 300 kartic nVidia CMP 30HX, ki so namenjene rudarjenju kriptovalut, največkrat Ethereuma. Ne gre za vrhunsko strojno rešitev v tej smeri, vendar je pomanjkanje grafičnih kartic očitno tako hudo, da se je vredno potruditi tudi v smeri povprečnih rešitev. Cene kartic CMP 30HX se gibljejo okoli 700 dolarjev.

Tomshardware