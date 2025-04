Hlajenje podatkovnih centrov z laserji

​V svetu, kjer se podatkovni centri soočajo z vedno večjimi zahtevami po hlajenju zaradi naraščajoče gostote in moči procesorjev, se pojavlja inovativna rešitev: hlajenje s pomočjo laserjev. Ameriški startup Maxwell Labs, v sodelovanju z nacionalnimi laboratoriji Sandia in Univerzo v Novi Mehiki, razvija tehnologijo, ki bi lahko naredila revolucijo v načinu hlajenja čipov v podatkovnih centrih.​

Tradicionalne metode hlajenja, kot so zračno in tekočinsko hlajenje, se približujejo svojim omejitvam, zlasti pri obvladovanju vročinskih točk na čipih. Maxwell Labs predlaga uporabo fotonskih hladilnih plošč, izdelanih iz ultračistega galijevega arzenida, ki ob obsevanju z laserji omogoča neposredno hlajenje najbolj vročih delov čipa. Ta pristop temelji na znanstvenih dognanjih, ki kažejo, da galijev arzenid ob interakciji z laserjem lahko absorbira toploto in jo odda v obliki svetlobe.​

Ena od prednosti te tehnologije je možnost recikliranja odvečne toplote. Namesto da bi se toplota preprosto razpršila, jo sistem pretvori nazaj v električno energijo, kar povečuje energetsko učinkovitost podatkovnih centrov. Poleg tega ciljano hlajenje omogoča natančno usmerjanje laserjev na najbolj obremenjene dele čipa, kar zmanjšuje potrebo po obsežnih hladilnih sistemih.​

Čeprav je tehnologija še v fazi razvoja, so prvi rezultati obetavni. Maxwell Labs načrtuje izdelavo delujočega prototipa do jeseni 2025, s komercialno uporabo pa naj bi začeli do konca leta 2027. Če bo tehnologija uspešna, bi lahko dopolnila obstoječe hladilne sisteme in omogočila večjo zmogljivost ter energetsko učinkovitost podatkovnih centrov.​