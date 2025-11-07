Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 7.11.2025 05:00

Hladilni sistem za eno samo Nvidijino omaro stane 50 tisočakov

Strežniška omara z Nvidijinimi čipi ni poceni, a drag ni le silicij. Za omaro z Nvidijinimi čipi Blackwell Ultra (GB300 NVL72), v kateri domuje 72 GPU-jev, stane samo hladilni sistem 50.000 dolarjev. Zaradi ogromne porabe zračno hlajenje sploh ni možno, temveč je nujno vodno hlajenje.

Omara ima 72 čipov, ki vsak porabijo 1400 W, torej gre samo zanje prek 100 kW. K temu je treba prišteti še 32 procesorjev Grace in pomnilnik. Hladilni sistem, ki zmore obvladati takšno pošast, je lahko le tekoči. Sedaj vemo, koliko stane, saj je to v poslovnem poročilu razkril Morgan Stanley. Hlajenje enega pladnja stane 2260 dolarjev, v sistemu pa jih je osemnajst. K temu je prišteti še hlajenje usmerjevalnika NVSwitch in drugih komponent, pa smo pri 50 tisočakih. To je petino več kot je stalo hlajenje predhodnika GB200 NVL72. Hlajenje prihodnje verzije s čipi Vera Rubin NVL144 pa bo še petino dražje, torej okrog 60.000 dolarjev.

Vseeno je treba pošteno povedati, da je v primerjavi s ceno omare to zanemarljiva cena. Ena omara stane okrog tri milijone dolarjev, torej hladilni sistem ni odločujoči dejavnik. Je pa vsekakor zanimivo videti, kako žafransko draga je vsa strojna oprema, povezana z umetno inteligenco.

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

  • Severna Koreja s kriptovalutami in lažnimi zaposlenimi nakradla milijarde

    Severna Koreja s kriptovalutami in lažnimi zaposlenimi nakradla milijarde

    Za razliko od praktično vseh ostalih držav se Severna Koreja v veliki meri zanaša na internetni kriminal in kriptoprevare za financiranje delovanja države in izogibanje sankcijam. Tudi eden večjih letošnjih vdorov, ko so neznanci z borze Bybit ukradli za poldrugo milijardo dolarjev kriptovalute ether, je bil plod Severne Koreje.

    novice
    Objavljeno: 27.10.2025 07:00
  • V ZDA bodo retroaktivno prepovedali DJI-jeve letalnike

    V ZDA bodo retroaktivno prepovedali DJI-jeve letalnike

    Ameriška Zvezna komisija za telekomunikacija (FCC) je sprejela sila nenavadno odločitev in za nazaj prepovedala uporabo naprav, ki jih je že odobrila in sprostila njihov uvoz v ZDA. Odločitev, da to smejo storiti, so sprejeli s tremi glasovi za in nobenim proti. Uperjena je proti kitajskemu proizvajalcu letalnikov DJI.

    novice
    Objavljeno: 3.11.2025 07:00
  • Umetno inteligentni brskalniki prikažejo plačljive vsebine zastonj!

    Umetno inteligentni brskalniki prikažejo plačljive vsebine zastonj!

    Nekateri novi brskalniki, ki temeljijo na umetni inteligenci, lahko zaobidejo plačljive mehanizme medijskih vsebin. 

    novice
    Objavljeno: 4.11.2025 16:00
  • Uvodnik: Vedno je kriv DNS!

    Uvodnik: Vedno je kriv DNS!

    Konec oktobra se je zgodilo nekaj, kar bi lahko imenovali že klasika digitalne dobe – Amazonov oblak AWS je spet odpovedal poslušnost. Tokrat je šlo za podatkovni center US-EAST-1, tisti najbolj obremenjeni in najstarejši del Amazonove infrastrukture, ki poganja velik del svetovnega spleta.

    Fokus
    Objavljeno: 28.10.2025 | Avtor: Matjaž Klančar | Monitor November 2025
  • Microsoft zakrpal hrošča: Windows 10 in 11 se končno znata ugasniti

    Microsoft zakrpal hrošča: Windows 10 in 11 se končno znata ugasniti

    V najnovejši verziji popravkov za Windows 10 in 11 je Microsoft po več kot desetletju zakrpal hrošča, ki je marsikoga spravljal v dvome, ali njegov spomin še deluje. Če ste po uporabi Windows Update želeli računalnik ugasniti in ste izbrali Update and shut down, se je računalnik z Windows 10 ali 11 nemalokrat ponovno zagnal. Verjetno ste pomislili, da ste pomotoma kliknili Update and restart.

    novice
    Objavljeno: 4.11.2025 05:00
  • <span><span>Brezplačni »Photoshop«</span></span>

    Brezplačni »Photoshop«

    Zbirka grafičnih orodij Affinity, ki je doslej stala do 70 evrov na posamezno aplikacijo, je po novem zastonj.

    novice
    Objavljeno: 3.11.2025 15:00
Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

November 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
November 2025

Uvodnik
Vedno je kriv DNS!

Mnenja
Balon pušča Pro et contra – običajni ali tanki telefoni?

Fokus
Uvodnik: Vedno je kriv DNS! V katero smer nese svetlobni žarek?

Dosje
Ko članek shranimo za kasneje Nevarnost v naročju

Monitor Pro
Agenti UI v boju proti eksploziji kibernetskih groženj Branjenje obzidja je stvar preteklosti Hrbtenica digitalne odpornosti

Na zvezi
Kariera v IT, Roman Thaler, CODATIVITY Software Solutions

Zgodovina
Larry Ellison - Od reveža do bogataša Zgodovina telekomunikacij v Sloveniji - Terminalska omrežja

Odprta scena
Ranljivi jeziki so obsojeni na počasno smrt

Prenosni računalniki
Naredi sam prenosnik

Telefoni
Sveži zrak Tanek, hiter in … drag! Umetna inteligenca povsod

Preizkusi
500-tica s plusom Domači oblak

Nasveti
Prestopni iOS Super mikroračunalniki za mobilne projekte Umetna inteligenca za delovni vsakdan

Mobilno
Androidni intervali Naš izbor na Androidu Naš izbor za iPhone Z aplikacijo proti povišanemu krvnemu tlaku

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji