Objavljeno: 7.11.2025 05:00

Hladilni sistem za eno samo Nvidijino omaro stane 50 tisočakov

Strežniška omara z Nvidijinimi čipi ni poceni, a drag ni le silicij. Za omaro z Nvidijinimi čipi Blackwell Ultra (GB300 NVL72), v kateri domuje 72 GPU-jev, stane samo hladilni sistem 50.000 dolarjev. Zaradi ogromne porabe zračno hlajenje sploh ni možno, temveč je nujno vodno hlajenje.

Omara ima 72 čipov, ki vsak porabijo 1400 W, torej gre samo zanje prek 100 kW. K temu je treba prišteti še 32 procesorjev Grace in pomnilnik. Hladilni sistem, ki zmore obvladati takšno pošast, je lahko le tekoči. Sedaj vemo, koliko stane, saj je to v poslovnem poročilu razkril Morgan Stanley. Hlajenje enega pladnja stane 2260 dolarjev, v sistemu pa jih je osemnajst. K temu je prišteti še hlajenje usmerjevalnika NVSwitch in drugih komponent, pa smo pri 50 tisočakih. To je petino več kot je stalo hlajenje predhodnika GB200 NVL72. Hlajenje prihodnje verzije s čipi Vera Rubin NVL144 pa bo še petino dražje, torej okrog 60.000 dolarjev.

Vseeno je treba pošteno povedati, da je v primerjavi s ceno omare to zanemarljiva cena. Ena omara stane okrog tri milijone dolarjev, torej hladilni sistem ni odločujoči dejavnik. Je pa vsekakor zanimivo videti, kako žafransko draga je vsa strojna oprema, povezana z umetno inteligenco.