Hitra rast vlaganj v poslovno umetno inteligenco

Hiter razvoj predvsem generativne umetne inteligence je glavni razlog, da se bodo vlaganja v poslovno umetno inteligenco letos skokovito povečala. Po raziskavi družbe IDC naj bi letos trg poslovnih rešitev, ki vključujejo strojno učenje dosegel vrednost kar 154 milijard dolarjev, skoraj 27% več kot lani. IDC obenem napoveduje, da se bo hitra rast nadaljevala z enako stopnjo tudi v naslednjih letih in predvidoma v letu 2026 presegla mejo 300 milijard dolarjev.

IDC je mnenja, da postajajo zadnji dosežki na področju umetne inteligence v poslovnem smislu pomembne prelomne inovacije, ki bodo številna podjetja povzdignila, ostala pa hitro pahnila v velik zaostanek za vodilnimi. To velja tako za velika, kot majhna podjetja. Ta hip je navdušujoča ali pa srhljiva predvsem hitrost uvajanja novosti, ki nastajajo tako rekoč na dnevnem nivoju, nepripravljeni pa so pri temu povsem nemočni.

V prednosti so predvsem podjetja, ki lahko s pomočjo umetne inteligence povečajo zmogljivost zaposlenih, avtomatizirajo ponavljajoče naloge, ponujajo personalizirane nasvete in izvajajo hitre, a natančne poslovne odločitve na podlagi na podlagi analize podatkov. V prvi fazi bodo uspešni predvsem tiste digitalne transformacije, kjer je poslovni model že primeren za nasvete umetne inteligence in kjer bi brez nje določena ugotovitev ostala zaradi pomanjkanja dokazov zgolj mnenje.

IDC nadalje ugotavlja, da so tri od štirih najbolj primernih področij za umetno inteligenco povezane s funkcijami prodaje in podpore strank. Zato bo naslednji val uporabe umetne inteligence v poslovne namene najprej opazen v trgovskih in storitvenih podjetjih. Na tem področju bo v letu 2023 porabljenih skoraj četrtina vseh investicij v poslovno inteligenco.

Naslednje področje, kjer bo prihod umetne inteligence zelo opazen je področje IT optimizacije, nadzora varnost in upravljanja s tveganji. Glavni razlog za rast na tem področju je hitra rast kompleksnosti upravljanja teh področij, algoritmi umetne inteligence pa lahko tu povečajo hitrost reakcij in povečajo natančnost, denimo pri detekciji nevarnosti. Umetna inteligenca bo pomembno vlogo igrala tudi na področju bančništva in finančnega poslovanja.