Oglasno sporočilo

Objavljeno: 16.9.2024

Hisense prejel številne nagrade EISA 2024–2025 za inovacije in odličnost

Hisense, vodilni svetovni proizvajalec gospodinjskih aparatov in potrošniške elektronike, je prejel številne prestižne nagrade organizacije Expert Imaging and Sound Association (EISA) za obdobje 2024–2025. Te nagrade poudarjajo neomajno zavezanost podjetja Hisense inovacijam in tehnološki odličnosti pri zagotavljanju izjemne vizualne in zvočne izkušnje uporabnikom po vsem svetu.

Zakaj izbrati Mini-LED ULED televizor?

Tehnologija Mini-LED uporablja na tisoče majhnih LED diod, ki omogočajo natančno lokalno zatemnjevanje, medtem ko tehnologija Ultra LED (ULED) izboljšuje barvno reprodukcijo, jasnost in splošno kakovost slike. Televizor Hisense Mini-LED ULED TV 65U8NQ je prejel nagrado EISA Premium Mini LED TV 2024–2025, modelHisense Mini-LED ULED TV 65U7NQ pa je bil z nagrado EISA BEST BUY MINI LED TV 2024–2025 izbran za najboljši nakup v tej kategoriji. Obema sta skupna tehnologija Quantum Dot Color, ki prinaša intenzivnejše odtenke na ekspanzivnem zaslonu, in napredni procesor Hi-View Engine PRO, ki s pomočjo umetne inteligence izboljšuje ločljivost na 4K.

Odličen ekran za ljubitelje iger

Nagrado EISA Giant TV 2024–2025 je prejel tudi Hisense QLED Gaming TV 100E7NQ Pro, ki se z načinom za igre 144 Hz Game Mode PRO samodejno aktivira, ko je zaznana igralna povezava. Ljubitelje videoiger bosta navdušili vrstica za igre (Game Bar) in nizka latenca za gladko igranje. Nizka latenca pomeni, da je čas zakasnitve med vhodnim signalom (na primer ukazom na igralni konzoli) in odzivom na zaslonu minimalen, kar izboljšuje celotno igralno izkušnjo. Dolby Vision IQ in Dolby Atmos ponujata poglobljeno doživetje z dinamičnim HDR, svetlejšimi barvami in 3D-zvokom, zaradi česar je vsako igranje izjemno.

Vrhunska laserska projektorja za domače kino doživetje

Hisense Laser Smart Mini Projektor Cje idealen za družine, ki obožujejo filme, kar dokazuje tudi priznanje EISA Family Projector 2024–2025. Ponuja 4K ločljivost s tehnologijo Dolby Vision in tribarvno lasersko tehnologijo, kar zagotavlja izjemno ostre slike in živahne barve. Projekcijo lahko poveča do 300 palcev, pri čemer ohranja vrhunsko kakovost slike. Zvočni sistem JBL in preprost dostop do pretočnih vsebin preko vmesnika VIDAA ga naredita popolnega za družinsko zabavo.

Odlična izbira za domači kino je tudi laserski projektor Hisense Laser Cinema PL2, ki je prejel nagrado EISA Best Buy UST Projector 2024–2025. Z lasersko tehnologijo X-Fusion™ dosega širok barvni spekter, tehnologija Ultra Short Throw pa zagotavlja slike v velikosti od 80 do 150 palcev tudi v manjših prostorih. Dva vrhunska zvočnika s tehnologijo Dolby Atmos zagotavljata močen in kakovosten zvok, ki se ujema z osupljivo sliko.

Z zavezanostjo raziskavam in razvoju podjetje Hisense razkriva novo dobo vrhunskih izdelkov, ki so zasnovani tako, da predvidijo in zadovoljijo nenehno spreminjajoče se potrebe potrošnikov po vsem svetu.