Oglasno sporočilo

Objavljeno: 3.2.2025

Hisense CanvasTV - ko umetnost najde dom

Televizorji zaradi svoje vsestranskosti vse bolj postajajo središče doma. To so zasloni, na katerih gledamo oddaje in filme, igramo igre, poslušamo glasbo in… občudujemo umetnost. S televizorjem Hisense CanvasTV lahko namreč dnevno sobo ali kateri koli drug prostor spremenimo v umetniško galerijo. Zaradi inovativnega, dvodelnega sistema pritrditve je zaslon dovolj lahek, da omogoča enostavno prenašanje in nameščanje. Preprosto ga obesimo na steno in pokažemo svoj okus za umetnost, ko ne gledamo televizije.

Tehnologija, ki v prostor prinaša umetnost

Ustvariti umetniško galerijo v svojem domu je preprosto, saj izberete le eno sliko ali ustvarite diaprojekcijo, ki ustreza vašemu razpoloženju. Ne glede na osvetlitev v prostoru bodo slike zaradi posebnega premaza z nizko odbojnostjo odlično vidne inbrez bleščanja. Osvetlitvi v okolici se prilagodita tudi barvna temperatura in svetlost zaslona, kar omogoča bolj pristno in lepšo izkušnjo gledanja. Poleg tega Hisense CanvasTV digitalnim umetninam doda globino in teksturo pravih slik, celotno izkušnjo občudovanja umetnine pa zaokroži StyleSwap magnetni okvir, ki ga zlahka pritrdite ali poljubno menjate. Televizor je v osnovi opremljen z okvirjem iz tikovine, na voljo pa so tudi druge barve.

Hisense CanvasTV je bil razvit tudi z mislijo na okolje. Detektor gibanja namreč omogoča, da se prostor spremeni v umetniško galerijo le, ko so v prostoru osebe, sicer se preprosto zatemni. S tem porablja manj energije, kar pripomore k bolj trajnostnemu načinu življenja.

Ko spomini oživijo

Ste se pravkar vrnili s potovanja in želite prijateljem pokazati nekaj najljubših utrinkov? Fotografije preprosto delite na veliki zaslon s priključkom USB ali pa z aplikacijo Art Mode naložite fotografije in uživajte v njih skupaj z gosti. Osupnile vas bodo barve, saj tehnologija kvantnih točk QLED znatno razširi barvni razpon in ustvari več kot milijardo posameznih odtenkov. Tako boste lahko posrkali vsak val karibskega morja ali žarek sončnega zahoda.

Napredne funkcionalnosti, ki navdušijo

CanvasTV ima veliko naprednih funkcij, ki uporabniško izkušnjo povzdignejo na višjo raven. Ne glede na to, ali gledate filme, igrate igre ali poslušate glasbo, bo prostorski zvok 2.0.2 napolnil prostor in vas popeljal v središče dogajanja.

Za igralce iger je na voljo funkcija Game Mode PRO, s katero so neenakomerno prikazovanje, zamegljene podrobnosti in frustrirajoče zamude preteklost. Zahvaljujoč sistemom ALLM (Auto low latency mode), VRR (Variable Refresh Rate) in MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) boste doživeli svilnato gladke prizore s 144 Hz frekvenco osveževanja, kar omogoča hitrejše reakcije in poglobitev v igro.

Hisense CanvasTV omogoča tudi komunikacijo preko prilagodljivega in intuitivnega operacijskega sistema VIDAA, ki brez težav združuje vam prilagojene tuje in domače vsebine, ter omogoča, da nastavitve televizorja določite do najmanjše podrobnosti.

Potopite se v svet neskončne zabave z vrhunskimi oddajami, filmskimi uspešnicami in drugimi vsebinami - vse je prilagojeno in priročno dostopno.