Objavljeno: 9.5.2022

Hikvision - ko tehnološka odličnost ni vse

Podjetje Hikvision, največji svetovni proizvajalec in ponudnik rešitev za video nadzor, je v Amsterdamu pripravilo srečanje evropskih partnerjev, prvega po dveletnem premoru zaradi epidemije COVID-19.

V evropski centrali podjetja so v nekaj zaporednih dnevih gostili partnerje in novinarje iz vseh delov Evrope; med prvimi je bilo denimo tudi ptujsko podjetje Tenzor, med drugimi pa tudi mi.

Hikvision je globalno podjetje, ki je nastalo s pomočjo kitajske države (ta ima v podjetju še vedno velik, vendar uradno ne večinski delež) in je eno izmed t.i. kitajskih državnih šampionov, med katere denimo sodi tudi Huawei. Podpora velikanske države in prednosti velikanskega domačega tržišča sta zagotovo dva izmed ključnih razlogov za hitro rast podjetja, vendar je Hikvisionu treba priznati tudi izredno tehnološko naprednost, ki je posledica velikih zneskov, ki jih vlagajo v razvoj. In seveda velikosti – podjetje ima 20.000 inženirjev in 11 razvojnih centrov po celem svetu.

Osnova Hikvisionovega posla so kamere. Vendar te le zajemajo sliko, zanimive stvari se dogajajo v korakih, ki temu sledijo.

Od zajema do odločitve

Tehnološkemu opazovalcu, kar pri Monitorju zagotovo smo, je bilo na dogodku Hikvision Innovation Summit v resnici najbolj zanimivo to, kaj se da izvleči iz »običajne« kamere oz. slike, ki jo le ta izdela, če v sistem vključimo računalniški vid in umetno inteligenco oz. strojno učenje. Zajemanje slike in videa (kamera) je le prvi korak do celotne rešitve, kot jo ponuja Hikvision s svojimi partnerji. Bolj ključna sta druga dva – prepoznavanje vsebine na sliki/videu in nato odločanje o tem, kaj narediti s to informacijo.

Med predavanji in na razstavnem prostoru smo lahko tako videli nekaj res zanimivih rešitev. Slovenski Tenzor je denimo za »neimenovanega naročnika« izdelali samodejni sistem fotografiranja podvozja vlakovne kompozicije na meji med Hrvaško in Slovenijo (preprečevanje tihotapljenja), ki deluje pri hitrostih do 70 km/h!

Slovensko podjetje Tenzor je s kamerami Hikvision razvilo samodejni pregledovalnik podvozja vlakov, ki deluje pri hitrostih do 70 km/h.

Hrvaško podjetje King ICT je za mestne oblasti Zagreba, Šibenika in Zadra izdelalo sistem samodejne prepoznave napačno parkiranih avtomobilov v centru mesta in povezavo s samodejnim sistemom za izdajo kazni oz. plačilnih nalogov. Isto podjetje ima med svojimi rešitvami tudi prometne kamere, ki znajo z razpoznavo prometnega toka odločati o zelenih semaforskih valih v mestu in sistem, ki zna samodejno razpoznati ali šofer v avtomobilu uporablja mobilni telefon in ali morda ni privezan z varnostnim pasom.

Ena sama kamera lahko natančno beleži zasedenost do 40 parkirnih mest.

Sistemi drugih Hikvisionih partnerjev omogočajo še samodejno beleženje popolnjenosti polic v trgovinah, zasedenost parkirnih mest na parkiriščih in celo (bolj ali manj natančno) oceno spola in starosti kupca, ki vstopi v trgovino. Na tej podlagi lahko denimo trgovski center ve, kje se gibljejo kateri kupci in celo to, ali imajo pri določenih policah bolj ali manj vesel izraz na obrazu. Ali denimo, katere izdelke si je oseba X ogledovala prej, preden je prišla do police Y.

Kamere, ki jih razpostavimo po trgovini, omogočajo marsikaj. Vendar pri nas večina tega ni dovoljenega.

Seveda pa je (vsaj nam Evropejcem) jasno, da zanimiva rešitev ni nujno tudi zakonsko dovoljena rešitev (nekatere bi lahko označili celo za srhljive rešitve). S prepoznavanjem oseb in njihove okolice se da narediti marsikaj, vendar s tem zagotovo kršimo osebnostne pravice, kot jih pojmujemo pri nas (vendar ne nujno tudi na Kitajskem). Zato je Hikvisionov domet v Zahodnem svetu, in še posebej v Evropi, v primerjavi s Kitajsko zagotovo omejen.

Strojno prepoznavanje dogajanja v video posnetku omogoča realizacijo »digitalne režije«, ko računalniški sistem samodejno premika kamere in preklaplja med njimi.

Politika je vedno pomembnejša od tehnologije

Sploh pa ima Hikvision, kot veliko kitajsko tehnološko podjetje, že vrsto let »težave« z ameriško državo (oz. »Zahodom« v celoti). Od klasičnih vprašanj tipa »ali nas lahko Kitajska nadzoruje prek kamer Hikvision« in »ali imajo kamere Hikvision stranska vrata« (na oboje podjetje seveda odgovarja z »ne«), do obtožb sodelovanja pri zatiranju muslimanske manjšine Ujgurov v kitajski pokrajini Xinjiang. Kitajska je v pokrajini namreč vzpostavila močan sistem nadzora nad prebivalci, po njihovih besedah zaradi obrambe pred terorizmom, eden ključnih partnerjev pri tem pa je ravno Hikvision. Njihovi sistemi kamer znajo s pomočjo strojnega učenja marsikaj, tudi ločiti obrazne poteze Kitajcev (Han) od potez Ujgurov, s čemer se je podjetje leta 2019 na svoji spletni strani celo pohvalilo.

Od leta 2019 je Hikvision zato pod ameriškimi sankcijami, ki se, kot kaže, ravno te dni zaostrujejo. Reuters namreč poroča, da bi ZDA Hikvision lahko vpisale na t.i. spisek SDN (Specially Designated Nationals). SDN je najmočnejše orodje v ameriškem arzenalu sankcij, in se navadno uporablja proti teroristom in narko kraljem. Huawei je bil denimo leta 2019 tik pred tem, da ga uvrstijo na spisek SDN, vendar se administracija Donalda Trumpa na koncu ni odločila za to. Če se bo tam znašel Hikvision, bo njegova prihodnost naenkrat precej temnejša, kot je videti sedaj. Odnosi med Kitajsko in ZDA pa tudi.

Prihod na delo v Hikvisionu na Nizozemskem beležijo z razpoznavo obraza. V Sloveniji je treba za uvedbo takega sistema Informacijski pooblaščenki navesti zelo natančne in utemeljene razloge.