Hibridno delo in spletni sestanki so nova normala

Podjetje Cisco je na dogodku WebexOne 2022 spregovorilo o najnovejših ugotovitvah in rezultatih raziskav povezanih s hibridnim načinom dela, ki postaja nova normala v načinu delovanja večine podjetij. Obenem so predstavili kopico novosti, s katerimi skušajo izboljšati kakovost ter uporabniško izkušnjo spletnih sestankov in poslovnega komuniciranja v celoti.

Kako hitro in intenzivno so video konference ter spletno sodelovanje vstopile v poslovni svet najbolj priča rezultat raziskave družbe Frost & Sullivan. V današnjih časih je kar 98% sestankov takih, ki imajo vsaj enega od sodelujočih preko video ali vsaj zvočne povezave. Ob tem pa so podjetja še vedno zelo slabo opremljena za nov način sodelovanja, saj ima le okoli 11% podjetij primerno opremljene prostore za hibridne sestanke.

Na drugi strani pa se uporabniki soočajo z vse večjo kompleksnostjo upravljanja različnih spletnih sestankov. Kar 85% uporabnikov pri tem uporablja dve ali več različnih platform za sestankovanje in sodelovanje, kar povzroča nepotreben stres in pogosto tudi resne motnje pri drugih delovnih nalogah.

Cisco se je teh problemov lotil sistematično, tako iz vidika upravljanja procesov hibridnega sestankovanja, kot tudi orodij za video konference in sestankovanje. Prvič so javnosti ponudili priporočila in načrte za pripravo primernega okolja, ki temelji na lastnih izkušnjah družbe v poslovni zgradbi v New Yorku.

Med prvimi v industriji so sklenili partnerstvo s konkurenco. Uporabniki Ciscovih sistemov bodo lahko kmalu uživali polno zmogljivost sestankov na platformi Microsoft Teams Rooms, kar odpravlja zadrege pri pripravi sestankov. Podobno so sklenili partnerstvo z družbo Apple, ki omogoča tesnejšo integracijo med telefoni iPhone in tablicami iPad, ki lahko lažje delijo video posnetke iz terena, pa tudi lažje zapisujejo zapiske med spremljanjem sestankov WebEx.

Cisco je tudi razširil uporabo virtualne table z novo aplikacijo Whiteboard. Odslej bodo lahko svoje misli, skice, diagrame in zapise v sestankih lažje delili tudi tisti, ki doslej niso imeli primerne opreme. Whiteboard deluje z enako uporabniško izkušnjo v spletnem brskalniku namenski aplikaciji ali pa specializiranih napravah Cisco Room.

Na srečanju so predstavili tudi nove modele strojnih rešitev, tokrat za večje sejne sobe, katerim namenjajo komplet Cisco Room Kit EQ. Gre za vrhunski sistem, ki lahko v sejni sobi krmili kar tri zaslone ločljivosti 4K hkrati. Za prenos vzdušja iz sejne sobe z večjim številom ljudi skrbi komplet štirih objektivov s skupno ločljivostjo 80 milijonov pik. Pri tem je višja ločljivost uporabljena predvsem za spremljanje oseb, s pomočjo strojnega učenja in računalniškega vida pa tudi za identifikacijo, izolacijo in spremljanje osebe, ki trenutno govori.

Komplet ima kar 20-krat zmogljivejšo procesno enoto, vgrajene zvočnike in več usmerjenih mikrofonov, vse skupaj pa krmilimo z namenskim tabličnim računalnikom in novo generacijo upravljavca sestankov, ki premore čakalno vrsto, razdelitev sestankov na skupine in upravljanje z vsebinami. Sodelujoči lahko svoje vsebine delijo z drugimi preprosto s priključitvijo prenosnikov prek vmesnika USB-C na kontrolno enoto. Komplet je mogoče uporabljati s platformami Webex, MS Teams, Zoom in Google Meet.

Omeniti velja tudi začetek delovanje servisa Vidcast, ki ponuja preprosto deljenje video sporočil v poslovnem okolju. Rešitev je komplementarna sestankovanju v živo, uporabnikom pa omogoča hitro pripravo video poročil, kar je predvsem koristno za ponovno rabo vsebin, tam kjer se sestanki odvijajo v različnih časovnih pasov in na področju internega izobraževanja. Za zmanjšanje časa potrebnega za spremljanje sporočil služi umetna inteligenca, ki lahko iz zapisov enostavno odstrani pavze, motnje, šume in druge moteče elemente.

Zadnja inovacija s strani družbe Cisco je nov sistem vodnega žiga za zvočne zapise. Cisco je razvil sistem, kjer so zvočni zapisi (in zvok v video posnetkih) označeni s posebno neslišno oznako, s katero lahko preverimo avtentičnost in celo vir zvočnega zapisa.