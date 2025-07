Objavljeno: 8.7.2025 05:00

Hewlett-Packard Enterprise uspešno kupil Juniper Networks

Poldrugo leto po napovedi, da bo HPE kupil kalifornijskega proizvajalca omrežne strojne opreme Juniper Networks, se bo to tudi zgodilo. HPE se je z ameriškim pravosodnim ministrstvom sporazumel o pogojih za prevzem, da z njim ne bo kršil protimonopolne zakonodaje. To vključuje tudi odprodajo nekaterih delov podjetja.

HPE je tako obljubil, da bo odprodal enoto Instant On, ki prodaja omrežno opremo za poslovne inštalacije Wi-Fi. Prav tako se je strinjal, da bo licenciral izvorno kodo opreme Mist AIOps, ki uporablja umetno inteligenco za avtomatizacijo in opravljanje omrežja. HPE je na to pristal, ker je ključni razlog za prevzem Juniperja njegov nabor izdelkov na omrežnem trgu, kjer trenutno kraljuje Cisco.

Dogovor iz lanskega januarja je predvideval 14-milijardno kupnino. S prevzemom Juniperja bo HPE na trgu omrežne opreme ustvaril tretjino svojih prihodkov in približno polovico dobička. Evropski in britanski regulator sta prevzem odobrila že lanskega avgusta, v ZDA pa je trajalo leto dlje. HPE in konkurent Cisco bosta skupno obvladovala 70 odstotkov trga, kar je nevarno blizu duopola. Tudi zato je bilo pravosodno ministrstvo še posebej temeljito in strogo.