Objavljeno: 30.1.2024 07:00

Helikopter na Marsu je poganjal procesor pametnega telefona

Na Marsu je nehal letati helikopter Ingenuity, ki je presegel vsa pričakovanja in v treh letih opravil 72 poletov. Medtem ko se je v medijih izpostavljalo pionirstvo pri gnanem letu na tujem planetu, je tudi na računalniškem področju oral ledino. Ingenuity ni le računsko najzmogljivejši kos v vesolju, je tudi prvi, ki ga sestavljajo zemeljske komponente.

Kaj dosti izbire inženirji niso imeli. Na Marsu je atmosfera tako zelo redka – 163-redkejša kot na Zemlji – da lahko helikopter leti le, če je izjemno lahek. Ingenuity ni smel tehtati več kot dva kilograma. Procesorji, ki se običajno uporabljajo v vesolju, so proti sevanju zaščiteni RAD750. Ti niso le pošastno dragi – prek 250.000 dolarjev – temveč tudi težki in počasni, saj so narejeni na dizajnu iz 90. let.

Inženirji so pri gradnji uporabili običajne komponente, kot jih uporabljamo v domači rabi. Ingenuity je uporabljal procesor Qualcomm Snapdragon 801 iz leta 2015, česar NASA še nikoli ni poizkusila. A delovalo je. S tem je bil njegov procesor več kot stokrat zmogljivejši od česarkoli, kar je NASA kdajkoli poslala v vesolje. Podobno so storili tudi z drugimi komponentami: baterije na helikopterju so bile običajne polnilne komercialne baterije. Kamere, senzorji in druge komponente prav tako.

Čeprav so bile vse komponente namenjene zemeljski rabi, je Ingenuity na Marsu letel brez težav. To je precedens, ki bo močno vplival na prihodnost vesoljskih misij. Absolutno kritične misije bodo še vedno uporabljale posebno strojno opremo, ki je zaščitena pred sevanjem, nihanji temperature in podobno. Mnogokrat pa bo šlo brez tega, so dokazali.

Hkrati je Ingenuity letel zaradi pametni telefonov. Zanje so bili razviti zmogljivi, majhni in lahki deli, denimo baterije, procesorji, kamere, pospeškomeri itd. NASA je pokazala, da se dobro obnesejo tudi na Marsu.