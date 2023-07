Hekerski vdor na ljubljanski univerzi

Univerza v Ljubljani so danes razkrili, da so bili minuli konec tedna tarča hekerskega napada. Incident se je zgodil v soboto, posledice pa so odpravili do srede, ko so ponovno vzpostavili nemoteno delovanje informacijskega sistema in vseh podsistemov. Podrobnosti ne razkrivajo.

Tako ni jasno, ali je vdor prizadel rektorat, posamezne fakultete ali širši sistem. Na univerzi poudarjajo le, da je njihov informacijski sistem dobro zaščiten in da imajo varnostne kopije. Incident so prijavili pristojnim organom, več informacij pa zaradi interesa preiskave niso razkrili. Ne komentirajo, ali so bili odtujeni tudi kakšni podatki. Kljub domnevno dobro zaščitenemu sistemu so uvedli še dodatne varnostne ukrepe, so še dodali.

Uni-Lj