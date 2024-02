Objavljeno: 2.2.2024 05:00

Hekerski napad na vrhovno sodišče

Po neuradnih podatkih je bilo slovensko vrhovno sodišče tarča hekerskega napada, o katerem je bil urad za informacijsko varnost obveščen v torek. Napad naj bi potekal že od konca minulega leta, za njim pa so stali hekerji iz tuje države. Vrhovno sodišče je povezano tudi v državni informacijski sistem HKOM.

Za Siol je direktor urada Uroš Svete dejal, da so zaznali kibernetski incident. Dodal je, da so indici, da poteka razgledovanje po informacijskem sistemu vrhovnega sodišča starejši od enega tedna, a da ne morejo potrditi, da bi bil napad konkretnejši od poizkusa. Na vrhovnem sodišču zatrjujejo, da sodelujejo s pristojnimi institucijami in da za zdaj njihov informacijski sistem deluje normalno.

Po naših neuradnih informacijah ni šlo za klasičen ransomware, temveč za ciljani napad, ki so ga domnevno izvedli hekerji iz Kitajske. Šlo naj bi za pravi vdor in ne le poizkus ali "tipanje". Več informacij pričakujemo v naslednjih dneh.