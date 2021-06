Hekerski napad na največje mesnopredelovalno podjetje na svetu

Hekerski napad z izsiljevalsko programsko opremo se je primeril podjetju JBS, ki je največje mesnopredelovalno podjetje na svetu. Napadli so sisteme v ZDA in Avstraliji, ki so zaradi vdora začasno prenehali obratovati. Brazilsko podjetje JBS je potrdilo, da so že stopili v stik z oblastmi in da primer preiskujejo tudi policisti. Ni še jasno, ali so hekerji zahtevali odkupnino in ali je bila plačana.

Ameriške oblasti trdijo, da so krivci za napad v Rusiji. V torek so zaradi vdora, ki se je zgodil v ponedeljek, številni obrati obstali, v sredo pa se je stanje nekolikanj normaliziralo. V torek so tako v ZDA ustavili zakol goveda, v Avstraliji pa so imeli težave že v ponedeljek.

JBS je največje mesnopredovalno podjetje na svetu. V ZDA je njegov tržni delež približno 20-odstotni, zato so se ob izpadu proizvodnje pojavile bojazni, da se utegne meso podražiti. Cene so se dejansko zvišale za približno odstotek. V Južni Ameriki težav zaradi napada niso imeli.

Napad preiskuje FBI, ki je v stiku z ruskimi oblastmi. Iz JBS so potrdili, da je bil napad zgolj agresiven, ni pa prišlo do odtekanja podatkov.

