Objavljeno: 19.6.2025 08:00

Hekerji Irancem ukradli milijone

Iranska kriptomenjalnica Nobitex je bila žrtev hekerskega napada, v katerem je bilo ukradenih najmanj 90 milijonov ameriških dolarjev v kriptovalutah.

Pri menjalnici Nobitex so potrdili, da so zaznali nepooblaščen dostop do svojih sistemov in denarnice, v kateri hranijo del sredstev svojih strank. Kot so sporočili na spletni strani, trenutno preiskujejo okoliščine incidenta, njihova aplikacija in spletno mesto pa do nadaljnjega ne bosta na voljo. Analiza podjetja Elliptic je razkrila, da so hekerji ukradena sredstva poslali v nepovratne denarnice, s čimer so jih trajno odstranili iz obtoka.

Za napad je odgovornost prevzela proizraelska hekerska skupina Predatory Sparrow (Gonjeshke Darande), ki trdi, da je napad izvedla kot povračilni ukrep zaradi domnevnega financiranja terorizma s strani Nobitexa in izogibanja mednarodnim sankcijam. Skupina je dan prej napadla tudi iransko Banko Sepah, kar je povzročilo množične izpade bankomatov po državi. Vse to se dogaja v času zaostrovanja napetosti med Iranom in Izraelom, kjer se fizični spopadi dopolnjujejo s kibernetskimi napadi.