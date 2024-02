Objavljeno: 8.2.2024 09:00

Hekerji vsaj pet let neopaženo pridobivali nadzor nad ameriški ključno infrastrukturo

Kitajski hekerji iz skupine Volt Typhoon so imeli vsaj pet dostop do ključne ameriške infrastrukture, ne da bi kdorkoli to vedel. Najnovejše poročilo ameriških obveščevalnih služb, ki so ga delile z ostalimi člani zavezništva Petero oči (Avstralija, Kanada, Nova Zelandija in Združeno kraljestvo), opisuje, da so malware skupine Volt Typhoon našli na več tisoč napravah po celotnih celinskih ZDA in na čezmorskih ozemljih, denimo na Guamu.

Vdor Volt Typhoona se odkrili šele letos. Ugotovili so, da so bili med prizadetimi sektorji telekomunikacije, energetika, promet in oskrba z vodo. FBI ocenjuje, da so se napadalci pripravljali, da bi koordinirano povzročili škodo s sočasnim vplivanjem na sisteme. V zraku je seveda ameriški odziv na morebitni kitajski napad na Tajvan, je pojasnil direktor FBI-ja Christopher Wray, ki ocenjuje, da bi v tem primeru Kitajci lahko povzročili materialno škodo v ZDA z vplivanjem na okužene sisteme.

V 50 strani dolgem poročilu, ki je najobsežnejše razkritje ameriških oblasti o hekerskih napadih na ključno infrastrukturo, bodo ključni poudarki tudi javni in bodo na voljo še ta teden. V njem poudarjajo, da za zdaj ni nobenih indicev, da bi napadalci kakorkoli povzročali škodo, temveč so se zgolj pripravljali in pridobivali nadzor nad sistemi, da bi ob krizi to lahko storili. Tudi zavezniške obveščevalne službe sedaj ugotavljajo, ali so bile tudi same tarče tovrstnih infiltracij.

CNN