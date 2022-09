Objavljeno: 2.9.2022 13:00

Hekerji vdrli v Yandex.Taxi in na isti naslov v Moskvi »naročili« vse proste taksije

V podružnico ruskega internetnega velikana Yandex so vdrli hekerji in se poigrali s sistemom naročanja taksijev. Na enak naslov v Moskvi so naročili vse proste taksije v okolici, zato je za nekaj ur tam prišlo do neznosne gneče.

Ruski Forbes še poroča, da so taksisti na svoj zaslon dobili sporočilo, naj prestopijo h konkurenčnemu delodajalcu, podjetju Wheely.

Odgovorni pri Yandexu so potrdili, da je prišlo do »tehničnih težav« in da so sistem popravili, kar naj bi v prihodnje podobne napade preprečilo.

Video