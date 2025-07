Objavljeno: 10.7.2025 07:00

Hekerji prek Call of Duty: WWII napadali igralce, igra umaknjena

Activision je bil prisiljen začasno odstranili igro Call of Duty: WWII iz Microsoft Stora, ker so v njej odkrili resne varnostne ranljivosti. Igro so odstranili tudi iz Game Passa. V igri iz leta 2017 so napadalci te dni odkrili luknjo, prek katere so vdirali v računalnike igralce. Activision iz razumljivih razlogov ni razkril podrobnosti.

Po neuradnih podatkih je luknja precej resna, zato niso imeli druge možnosti. Ko jo bodo zakrpali, se bo igra vrnila v Microsoft Store. Na internetu se je znašlo tudi nekaj pritožb igralcev, da so jim hekerji res vdrli v sistem, torej ne gre le za teoretično možnost. Activision teh obtožb uradno ne komentira.

Eden izmed igralcev je dejal, da igra ni varna, ker ima »RCE exploit«. Gre za tako imenovano izvajanje kode na daljavo (remote code execution), kar pomeni, da napadalec na daljavo vsili svojo kodo in jo požene prek ranljivosti.

Na Steamu in drugih platformah igra ostaja, ker tam verzija ni povsem enaka in luknje nima. To sicer ni prvi tovrstni primer. Že leta 2023 so hekerji s črvom napadli Call of Duty: Modern Warfare, ker je marsikdo uporabljal nezakrpano inačico.