Hekerji pošiljali elektronsko pošto s FBI-jevih strežnikov

FBI je potrdil, da so neznani napadalci v petek vstopili v enega izmed njihovih strežnikov za pošiljanje elektronske pošte. Od tam so pošiljali lažna elektronska sporočila v imenu FBI in Oddelka za domovinsko varnost. Poslanih je bilo več kot 100.000 sporočil.

V sporočilih, ki so jih tarče potem prejele, so jih prestrašili, da so žrtve napada izsiljevalske skupine Dark Overlord. Ker so sporočila dejansko prispela iz FBI-ja, je to povzročilo precej zmede, saj so številni menili, da so avtentična – tudi zaglavja so bila pravilna. FBI je hitro ukrepal in izključil prizadeti strežnik. Podrobnosti o incidentu še niso znane.

V preteklosti so že bili primeri, ko so hekerji pridobili dostop do ameriških vladnih služb. Med večje sodijo napadi s SolarWinds, ko so domnevno ruski hekerji vdrli v vsaj devet agencij. Dark Overlord je dejanska hekerska skupina, ki z izsiljevalskimi virusi napada tarče in od njih zahteva odkupnino. A to pot niso bili vpleteni.

Brian Krebs je govoril z osebo, ki je prevzela odgovornost za sporočila. Izrabila je ranljivost v spletni strani, ki se uporablja za komunikacijo med FBI in drugimi varnostnimi službami. Law Enforcement Enterprise Portal je omogočal registracijo upravičencem, ki jim je poslal elektronsko sporočilo, da je preveril, ali imajo dostop do svojega navedenega elektronskega predala. A ker se je sporočilo ustvarili pri odjemalcu in se prenašalo prek argumenta POST v HTML, je bilo trivialno spremeniti vsebino in prejemnika sporočila. Kot kaže, je bil to tudi obseg vdora.