Objavljeno: 29.8.2025 07:00

Hekerji popolnoma ohromili Nevado

V ameriški zvezni državi Nevada so že od začetka tedna tarče hekerskega napada, ki je popolnoma ohromil normalno delovanje javnih storitev. Napad se je začel v nedeljo, v sredo pa so uradniki priznali, da so napadalci med napadom v tujino odnesli tudi nekaj podatkov. Situacija je po besedah pristojnih zelo resna.

Z drugimi besedami: poslovanje z javnim sektorjem je ustavljeno, torej na primer ni možno podaljšati vozniških dovoljenj. Spletne strani javne uprave ne delujejo, telefonske povezave so nedosegljive, delujejo pa nujne službe (policija, gasilci, reševalci). Pričakovati je, da bodo do konca tedna omogočili opravljanje nujnih storitev, medtem ko bo popolna obnovitev sistema trajala tedne.

O tehničnih podrobnostih napada še ne dajejo izjav. V ponedeljek so imeli zaposleni večinoma prisilni dopust, sedaj pa poteka vzpostavljanje delovnih procesov z omejenimi računalniškimi zmožnostmi. Prve uradne izjave smo dobili šele v sredo, neuradno pa naj bi šlo za napad z izsiljevalskimi virusi.