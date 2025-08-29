Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 29.8.2025 07:00

Hekerji popolnoma ohromili Nevado

V ameriški zvezni državi Nevada so že od začetka tedna tarče hekerskega napada, ki je popolnoma ohromil normalno delovanje javnih storitev. Napad se je začel v nedeljo, v sredo pa so uradniki priznali, da so napadalci med napadom v tujino odnesli tudi nekaj podatkov. Situacija je po besedah pristojnih zelo resna.

Z drugimi besedami: poslovanje z javnim sektorjem je ustavljeno, torej na primer ni možno podaljšati vozniških dovoljenj. Spletne strani javne uprave ne delujejo, telefonske povezave so nedosegljive, delujejo pa nujne službe (policija, gasilci, reševalci). Pričakovati je, da bodo do konca tedna omogočili opravljanje nujnih storitev, medtem ko bo popolna obnovitev sistema trajala tedne.

O tehničnih podrobnostih napada še ne dajejo izjav. V ponedeljek so imeli zaposleni večinoma prisilni dopust, sedaj pa poteka vzpostavljanje delovnih procesov z omejenimi računalniškimi zmožnostmi. Prve uradne izjave smo dobili šele v sredo, neuradno pa naj bi šlo za napad z izsiljevalskimi virusi.

  • Izobraževanje zaposlenih za prepoznavanje ribarjenja je neučinkovito

    Izobraževanje zaposlenih za prepoznavanje ribarjenja je neučinkovito

    Ker so zaposleni eden najučinkovitejših vektorjev za vdore v poslovne sisteme, so različne delavnice, tečaji in urjenja, kako prepoznati ribarjenje (phishing) zlasti v večjih podjetjih postala del rednega izobraževanja. A raziskovalci z Univerze v San Diegu so pokazali, da je uspeh tovrstnih izobraževanj sila pičel.

    novice
    Objavljeno: 18.8.2025 07:00
  • <span><span>Flipper Zero postaja priljubljeno orodje za vdiranje v avtomobile</span></span>

    Flipper Zero postaja priljubljeno orodje za vdiranje v avtomobile

    Preiskava portala 404 Media je razkrila črni trg programske opreme, ki omogoča, da se priljubljena naprava Flipper Zero spremeni v orodje za odklepanje vozil različnih proizvajalcev.

    novice
    Objavljeno: 22.8.2025 13:15
  • Nove vrste dron

    Nove vrste dron

    Podjetje Insta360 je predstavilo povsem nov koncept drona Antigravity A1, ki združuje 360-stopinjsko snemanje in FPV-letenje. 

    novice
    Objavljeno: 18.8.2025 10:00
  • <span><span>Unreal Engine v avtomobilih Tesla</span></span>

    Unreal Engine v avtomobilih Tesla

    Vse kaže, da Tesla pripravlja pomembno vizualno nadgradnjo sistemov, kot sta Autopilot in Full Self-Driving.

    novice
    Objavljeno: 15.8.2025 10:00
  • Umetna inteligenca napovedala antibiotika proti gonoreji in MRSA

    Umetna inteligenca napovedala antibiotika proti gonoreji in MRSA

    Raziskovalci z MIT-a so uporabili generativno umetno inteligenco, da bi našli nove kandidate za antibiotike. Preverili so 36 milijonov različnih spojin, med njimi tudi takšne, ki sploh še niso nikoli obstajale. Med 24 najobetavnejšimi kandidati, ki so jih tudi sintetizirali in preizkusili, jih je sedem izkazalo aktivnost kot antibiotiki. Dva sta bila v miškah učinkovita proti okužbam gonoreji in MRSA.

    novice
    Objavljeno: 18.8.2025 05:00
  • <span><span>Novi Android bo Cimetova rolica</span></span>

    Novi Android bo Cimetova rolica

    Google ostaja zvest svoji interni tradiciji poimenovanja različic operacijskega sistema Android po sladicah. 

    novice
    Objavljeno: 19.8.2025 10:30
