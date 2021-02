Hekerji poizkusili zastrupiti vodovod

Hekerji so vdrli v računalniški sistem vodovoda na Floridi in poizkusili dvigniti količino kemikalij v pitni vodi.

Dobili so dostop do programa Teamviewer, ki je bil nameščen na računalniku za upravljanje lokalnega vodovoda. Upravljavec, ki je sedel za računalnikom, je takoj opazil, da se je nekdo priključil nanj in začel upravljati z nameščenimi programi. V vodo so poizkusili spustiti večje količine natrijevega hidroksida, bazično spojino, ki se uporablja v majhnih količinah za uravnavanje ph vrednosti vode, v večjih količinah pa je lahko nevaren za zdravje. Župan mesta Oldsmar je sicer povedal, da je imel vodovod tudi druge varovalke, ki bi preprečile dodajanje nevarne količine omenjene kemikalije.

Kako točno so do tega dostopa prišli, sicer ni znano, lahko bi šlo za uporabo slabega gesla s strani zaposlenih. Teamviewer je sicer izredno priljubljeno orodje za oddaljen dostop do računalnikov, o njem smo tudi v Monitorju že večkrat pisali, ponuja pa tudi zaščito z dvo-faktorsko avtorizacijo, ki je vodovodarji očitno niso uporabili.