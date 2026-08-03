Objavljeno: 3.8.2026 11:00

Hekerji po hotelih kradejo Microsoftove račune

Hotelska brezžična omrežja so postala nova hekerska lovska cona.

Kibernetski napadalci v hotelih in konferenčnih centrih vse pogosteje vdirajo v lokalno omrežno opremo ter nezaščitene Wi-Fi prehodne točke preusmerjajo na lažne prijavne strani za storitev Microsoft 365. Takšna oblika napada predstavlja resno tveganje predvsem za poslovne potnike, saj se zgodi neposredno na ravni omrežja in od uporabnika ne zahteva klika na sumljivo povezavo ali odpiranja okuženih priponk. Po ugotovitvah varnostnega podjetja ReliaQuest napadalci prevzamejo nadzor nad omrežnim prehodom, najverjetneje prek ranljivih skrbniških vmesnikov ali šibkih gesel, nato pa spremenijo nastavitve sistema DNS. Ko žrtev v brskalniku poskuša odpreti legitimno Microsoftovo stran, jo zastrupljeni sistem DNS neopazno preusmeri na ponarejeno spletno mesto. Z zbiranjem vnesenih gesel ali z zlorabo avtentikacijskih kod lahko napadalci zaobidejo celo večfaktorsko preverjanje pristnosti MFA in pridobijo popoln dostop do poslovne pošte ter oblačnih storitev podjetja.

Zaščita pred tovrstnimi napadi zgolj z uporabo javnih strežnikov DNS pogosto ni zadostna, saj lahko kompromitirana lokalna oprema ponaredi odzive, še preden ti dosežejo zunanjo legitimno storitev. Strokovnjaki zato poslovnim potnikom močno priporočajo dosledno uporabo šifriranih povezav VPN, ki celoten omrežni promet in zahteve DNS varno preusmerijo mimo lokalnega Wi-Fi omrežja.