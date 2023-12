Hekerji odkrili zakaj se poljski vlaki kvarijo

Poljski proizvajalec vlakov Newag je obtožen, da je namerno programiral okvare v svoja vozila, da bi pridobil več posla pri njihovem servisiranju.

Zgodba izvira iz leta 2022, ko so vlaki, ki jih je proizvedel Newag in so bili v lasti lokalnih železniških operaterjev, obstali na več mestih na Poljskem. Vlaki se niso ponovno zagnali po servisiranju s strani tekmecev Newaga, po prevoženem milijonu kilometrov ali prav tako brez očitnega razloga po 21. novembru. Podjetje SPS Mieczkowski, ki je servisiralo vlake, je bilo zmedeno zaradi težave, saj ni bilo nobenega indikatorja napake. Ker SPS ni mogel rešiti težave, je začel prejemati kazni od železniškega operaterja Koleje Dolnośląskie, ki ga je najel za servisiranje vozil. Kazni so skupno znašale 2 milijona zlotov (462.000 evrov).

Pri Koleje Dolnośląskie so sklenili, da SPS nima potrebnega znanja za servisiranje sodobnih vlakov, proizvedenih s strani Newaga, zato so jih poslali nazaj proizvajalcu, kjer so po prejemu dodatnega plačila vlake uspešno pripravili do poslušnosti. Zadeva se je začela zapletati, ko so začeli odpovedovati tudi vlaki, ki jih ni servisiral SPS, a so stali na enem mestu več kot deset dni.

Pri podjetju SPS so začeli sumiti, da težava leži v programski opremi vlakov, zato so se obrnili na znano skupino poljskih hekerjev, imenovano Dragon Sector. Hekerji so po večmesečni analizi vlakov odkrili presenetljiv razlog za njihovo neposlušnost. Ugotovili so, da je računalnik na krovu vlakov povsem brez razloga onesposobil vlake, če je vzdrževanje opravljal tretji izvajalec in ne proizvajalec Newag. Programska koda v računalniku vlakov je vsebovala ukaz, da se vlak ne zažene, če bo vsaj deset dni na eni od z zemljepisnimi koordinatami določenih lokacij, med katerimi so bile tudi servisne delavnice različnih podjetij, tekmecev proizvajalca vlakov. Odkrili so tudi druge dele sporne kode, ki so sprožili blokade vlakov ob zamenjavi komponent in po prevoženem milijonu kilometrov.

Podjetje Newag je obtožbe zanikalo in napovedalo pravne ukrepe proti tistim, ki širijo lažne informacije. Kljub temu so delnice podjetja po objavi novice močno padle, ob odprtju trga so izgubile petino svoje vrednosti.