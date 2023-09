Objavljeno: 21.9.2023 07:00

Hekerji napadli Mednarodno kazensko sodišče

Usoda ima smisel za ironijo, bi lahko dejali ob nedavnem hekerskem napadu na Mednarodno kazensko sodišče. V Haagu so potrdili, da so v torek zaznali anomalne aktivnosti, ki vplivajo na delovanje informacijskih sistemov. O podrobnostih kibernetskega incidenta niso želeli govoriti.

Spomnimo, da je Sodišče pred dobrim tednom dni sporočilo, da bodo preganjali tudi kiberkriminal. Osredotočili se bodo na akcije posameznih držav in z njimi povezanih akterjev, kar bi lahko šteli za vojaške napade. Internet in računalništvo nista od resničnosti izolirana stvarnost, temveč del vsakdana, zato so tudi tovrstni napadi predmet pregona, so dodali.

Tiskovni predstavnik Fadi El Abdallah je sedaj dejal, da potekajo posebni odzivi in varnostni ukrepi, pri čemer sodelujejo nizozemske oblasti. V prihodnosti bo Sodišče nadgradilo svojo varnostno opremo in pospešilo prehod na uporabo tehnologij v oblaku. Posledice incidenta še analizirajo, zato o njih niso želeli podrobneje govoriti.

Lani so nizozemske oblasti preprečile zaposlitev ruskemu vohunu, ki se je želel na sodišču zaposliti z lažno identiteto brazilskega pripravnika.