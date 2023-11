Hekerji napadli Holding slovenske elektrarne

Holding Slovenske elektrarne (HSE) je bil v sredo in petek tarča hekerskega napada, v katerem so napadalci zaklenili računalniške sisteme in onemogočili dostop. Napad je prizadel poslovne sisteme in nima vplivov na proizvodnjo električne energije, zagotavljajo v podjetju.

Napad je potrdil direktor Urada za informacijsko varnost Uroš Svete, ki je v petek popoldne na novinarski konferenci opisal dogajanje. Incident se je prvikrat zgodil v noči s srede na četrtek, ko so o njem obvestili vse pristojne inštitucije. Sprva je kazalo, da je HSE uspel incident obvladati, a se je v noči s petka na soboto napad še stopnjeval.

Po uradnih podatkih so napadalci pridobili dostop do sistema in poizkusili zašifrirati datoteke na sistemih. Ker še niso prejeli nobenega obvestila o zahtevani odkupnini, ne morejo potrditi, da gre za izsiljevalski virus (ransomware), a tudi ta možnost obstaja. A dostopa do podatkov v HSE še nimajo.

Posledic za proizvodnjo električne energije še ni, saj je napad omejen na poslovne sisteme znotraj HSE. Napad so zaznali s programsko opremo SIEM. Po neuradnih podatkih sta tarči napada sistema za požarno alarmiranje in za varnost in nadzor.

Napadi na ključno infrastrukturo, kamor sodi tudi proizvodnja električne energije, so v zadnjem času precej pogosti. Nedavni primer se je maja letos zgodil na Danskem, v preteklosti pa so bile tarče praktično po celem svetu. V nekaterih primerih so imeli napadi tudi vpliv na fizični svet, torej na delovanje proizvodnih kapacitet.