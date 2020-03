Hekerji med pandemijo napadli češki klinični center

Med hudo pandemijo novega koronavirusa, ki kosi po stari celini, nekateri hekerji vdirajo v kritično infrastrukturo. Na Češkem so minuli teden neznani napadalci vdrli v univerzitetni klinični center Brno. Napad je potekal v noči s četrtka na petek in je povzročil izpad omrežja. Napad je prizadel tudi porodnišnico in pediatrično kliniko v Brnu.

Vse računalnike je bilo treba izključiti, potem pa se lotiti zamudnega postopnega obnavljanja informacijskega omrežja. Klinični center v Brnu je ena osrednjih točk za testiranje na novi koronavirus. Ni znano, ali je napad, ki je prizadel zgolj informacijski sistem, vplival na kapaciteto izvajanja testov.

So pa morali zaradi napada odkloniti nekatere nove bolnike, ki niso bili v življenjski nevarnosti, in preklicati vse nenujne operacije. Češko tožilstvo je napovedalo pregon storilcev. Pandemija je oteževalna okoliščina pri vdoru, so še dodali.