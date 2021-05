Hekerji DarkSide spoznali, da je bil napad na naftovod preveč

Skupina DarkSide, ki je konec tedna napadla upravljavca izjemno pomembnega naftovoda v ZDA, podjetje Colonial Pipeline, zaradi česar je na celotni vzhodni obali ovirana preskrba z gorivi, je v izjavi za javnost dejala, da ne želijo povzročati težav družbi, temveč so zgolj finančni oportunisti. Izjavo gre razumeti kot priznanje, da je bil konkretni napad napaka.

Zaradi hekerskega napada, v katerem so odnesli 100 GB podatkov in zagrozili z njihovo objavo na internetu, je Colonial Pipeline ugasnil računalniške sisteme in posledično zaprl cevovod. Do konca tedna naj bi se stanje normaliziralo, do tedaj pa bodo gorivo dostavljali tudi po cesti, da bi ublažili težave.

DarkSide je na svoji spletni strani zapisal, da so apolitična organizacija, ki želi zaslužiti, ne pa povzročati težav širši družbi. Izrecno niso omenjali Colonial Pipeline, a izjava sovpada z zadnjim napadom. DarkSide je še dejal, da bodo v prihodnosti preverjali, koga napadajo njihovi kolegi, da bi se izognili "posledicam v prihodnosti". Še vedno ni znano, koliko denarja so to pot zahtevali. Policija in FBI sta dejala, da organi niso udeleženi v nobenem pogajanju o odkupnini v tem primeru.

Strokovnjaki menijo, da je DarkSide v tem napadu ugotovil, da so posledice hujše od pričakovanj. Zaradi tega se skušajo sedaj od napada distancirati. V preteklosti se je že dogajalo, da so kakšni hekerski napadi povzročili toliko škode, da so imeli hekerji težave. FBI in podjetje FireEye že preiskujeta napad.

Reuters