Hekerjem naftovoda 5 milijonov dolarjev

Različni mediji poročajo o tem, da je ameriška družba Colonial Pipeline napadalcem plačala 5 milijonov dolarjev.

Podružnica hekerske skupine DarkSide naj bi namreč odnesla 100 GB podatkov in zagrozila z njihovo objavo na internetu.Zaradi tega je Colonial Pipeline, družba, ki upravlja z naftovodom, ugasnil računalniške sisteme in zaprl naftovod, s tem je bila več dni motena dobava nafte po vzhodni obali ZDA. Pri Colonial Pipeline so sprva izjavili, da ne nameravajo plačati zahtevane odkupnine, a so se očitno premislili. Varnostni strokovnjaki pri tovrstnih napadih ne priporočajo plačila odkupnine, saj to le spodbudi izvajalce takih napadov.