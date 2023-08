Heker s prepovedjo dostopa do interneta s predvajalnikom Fire TV ukradel in objavil posnetke igre GTA VI

Vse, kar potrebujete za razkritje posnetkov iz težko pričakovane igre z večmilijonskim proračunom, je palčka Amazon Fire TV in poceni hotel v Združenem kraljestvu.

Posnetke težko pričakovane igre Grand Theft Auto VI je na spletu objavil Arion Kurtaj, član hekerske skupine Lapsus$, ki je pogojno na prostosti s prepovedjo dostopa do interneta. Osemnajstletnik je iz poceni sobe blizu Oxforda s pomočjo Amazonovega predvajalnika Fire TV, priklopljenega na hotelski televizor, ter miško, tipkovnico in telefonom dostopal do oblačnih storitev, s katerimi je vdrl v podjetje Rockstar Games, razvijalce igre GTA VI, in na spletu objavil posnetke iz težko pričakovanega naslova. Napad je napovedal na uradnem Slack kanalu podjetja, kjer se je predstavil kot napadalec. Arion je bil v času napada pogojno na prostosti zaradi domnevnega vdora na strežnike podjetja NVIDIA.