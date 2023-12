Objavljeno: 26.12.2023 05:00

Heker, ki je objavil napovednik GTA VI, na prisilnem zdravljenju

Britansko sodišče je 18-letnega hekerja Ariona Kurtaja iz Oxforda, ki je bil eden ključnih člankov skupine Lapsus$ in odgovoren za razkritje posnetkov prihajajoče igre Grand Theft Auto VI še pred uradno predstavitvijo, za nedoločen čas poslalo na zdravljenje. Sodišče je ocenilo, da predstavlja Kurtaj nevarnost za javnost in bo moral ostati na zdravljenju, dokler zdravniki ne spremenijo ocene njegovega stanja. Kurtaj je bil namreč med pridržanjem nasilen in je poškodoval več tuje lastnine.

Med sojenjem zaradi vdora v Nvidio, Uber in Rockstar Games se je sicer izkazalo, da je Kurtaj močno avtističen in da zato ne more biti odgovoren za svoja dejanja. Hkrati pa predstavlja nevarnost, saj je bilo jasno dokazano, da je kazniva dejanja storil in da je visoko motiviran, da jih nadaljuje takoj po izpustu iz pripora. Tudi ko je bil na prostosti in je čakal na sojenje, pri čemer so mu bili odvzeli prenosni računalnik, je v Rockstar Games vdrl z Amazonovim Firestickom, ki ga je našel v hotelski sobi, in mobilnim telefonom.

Kurtaj je odgovoren za objavo napovednika za GTA VI, ki je imel v štirih dneh več kot 128 milijonov ogledov. Medtem ko njegov odvetnik trdi, da kakšna resna škoda ob tem ni nastala, Rockstar stroške ocenjuje na pet milijonov dolarjev. Poleg Kurtaja je bil obsojen še 17-letni član skupine, ki je vdrl v Nvidio in British Telecom. Preostali člani skupine so še na prostosti.