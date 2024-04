Heineken namesto piva predstavil telefon

Proizvajalec mobilnih naprav HMD je združil moči z nizozemskim pivovarskim podjetjem Heineken in kreativno agencijo Bodega ter na trg poslal projekt, ki igra na karto nostalgije.

The Boring Phone je prozoren preklopni telefon brez aplikacij. Zasnovan je tako, da spodbuja uporabnike, da manj časa preživijo na digitalnih napravah in več v realnem življenju s prijatelji ob kozarcu piva. Telefon ima 2,8-palčni notranji zaslon z ločljivostjo QVGA in 1,77-palčni zaslon na zunanji strani. Vgrajeno ima tudi 0,3 MP kamero ter vhod za slušalke, kar daje temu modelu še dodaten retro pridih. Telefon podpira osnovne funkcije, kot sta klicanje in pošiljanje SMS sporočil prek omrežij 2G, 3G in 4G. Namesto aplikacije za navigacijo je omogočeno pošiljanje lokacije prijateljem, Dodatna zanimivost telefona je možnost igranja igre Kača (ang. Snake), ki je postala sinonim za znamko Nokia, pod katero HMD izdaja svoje telefone.

The Boring Phone se ne bo prodajal na običajen način, ampak bo na voljo izključno preko nagradnih iger. HMD in Heineken nameravata izdelati omejeno serijo 5.000 kosov telefonov, ki bodo najprej na voljo preko družbenih omrežij v Veliki Britaniji, nato pa bo distribucija razširjena na druge trge. Za tiste, ki ne bodo imeli sreče v nagradnih igrah, bo Heineken junija ponudil aplikacijo, ki bo običajne pametne telefone spremenila v dolgočasne. Slednja bo simulirala uporabniško izkušnjo telefona The Boring Phone in opozarjala na sodobno obsedenost s tehnologijo ter spodbujala ljudi, da najdejo užitek v preprostih stvareh in osebnih interakcijah.