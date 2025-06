Objavljeno: 27.6.2025 05:00

HDMI 2.2 je tu!

Sicer na papirju, a vendarle. HDMI Forum je izdal končne specifikacije standarda HDMI 2.2, ki so ga izdatno opisovali in predstavljali že na januarskem sejmu CES. HDMI 2.2 ima že večjo prepustnost kot DisplayPort, a bo zanjo zahteval nove kable Ultra96.

Da bi torej dobili 96 GB/s, kar je dvakrat več od teoretičnega maksimuma HDMI 2.1, bo treba uporabiti nove kable HDMI s certifikatom Ultra96. Takšna hitrost bo na primer že omogočala ločljivost 16K s frekvenco 60 Hz, ali pa 12K pri 120 Hz. Pogostejši 4K bo možno gledati pri 240 Hz z 12-bitno barvno globno brez kakršnekoli kompresije.

Kdor ne potrebuje tako ekstremnih hitrosti, bo lahko brez težav uporabljal starejše kable HDMI in dobil hitrost starejših standardov. Če vam to zadošča danes, vam bo verjetno tudi jutri. Združljivost je zagotovljena tudi v obratni smeri, in sicer novi kabli delujejo tudi z napravami, ki podpirajo stare verzije HDMI.

Druga novost je LIP (Latency Indication Protocol), ki bo olajšal sinhronizacijo slike in zvoka – to je faktor pri velikih in kompleksnih sistemih, kjer je več naprav in več zvočnih kanalov, denimo v domačih kinih.

Novi standard bo prvi podprl AMD v svojih GPU UDNA. Že sedaj le AMD-jev Radeon Pro podpira DisplayPort 2.1b UHBR20 (v seriji RX 9000 je omejitev 54 GB/s) in zelo podobna usoda vsaj spočetka čaka tudi HDMI 2.2.