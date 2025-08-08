Objavljeno: 8.8.2025 09:00

HBO Max bo še otežil deljenje gesel

Warner Bros. Discovery bo od prihodnjega meseca začel strožje uveljavljati prepoved deljenja gesel na pretočni storitvi HBO Max.

Direktor za pretočne storitve JB Perette je na četrtkovem pogovoru z vlagatelji napovedal, da bodo opozorila uporabnikom postala bolj vztrajna in obvezna, s čimer bodo gledalce spodbudili k plačilu dodatka za dodajanje zunanjega člana v račun. Doslej so uporabnike opozarjali s sporočili, ki jih je bilo mogoče prezreti, od septembra dalje pa bodo uporabniki morali aktivno ukrepati. HBO Max pri odkrivanju deljenja računov uporablja podatke o prijavi, IP naslov, ID naprave in zgodovino uporabe, podobno kot tekmeca Netflix in Disney+, ki sta tovrstne ukrepe že uvedla.

Podjetje pričakuje, da bo plačljivo deljenje pozitivno vplivalo na rast naročnikov, tako kot pri Netflixu, ki je po zaostritvi pravil poročal o povečanju baze uporabnikov. Vendar pa ob vse večji utrujenosti uporabnikov od naročnin obstaja nevarnost, da bo dodatno zaračunavanje za deljenje gesel sprožilo nezadovoljstvo in odjave.