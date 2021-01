Hazarderske aplikacije prihajajo v Play Store

Objavljeno: 30.1.2021 07:17

Doslej so hazarderske aplikacije dovolili le v štirih državah, po novem pa se to razširja še na 15 držav, med njimi tudi ZDA.

Hazarderske aplikacije različnih vrst so bile doslej na voljo v Franciji, Veliki Britaniji, na Irskem in v Braziliji. K temu seznamu se pridružujejo ZDA in nekaj drugih držav, med njimi sta tudi Nemčija in Avstrija. Seveda ima vsaka država lastne zakone okoli tega, kaj točno je dovoljeno in kaj ne – ponekod so denimo dovoljene le državne loterije, nekatere države dopuščajo športne stave, nekatere celo spletne igralnice.

Razvijalci, ki želijo ponuditi take aplikacije, morajo izpolniti posebno prijavo, gre predvsem za dokazilo, da ima licenco za izvajanje take dejavnosti v državi, kjer se bo ponujala aplikacija. Apple ima podobna pravila v svojem App Store za tovrstne aplikacije. Po našem mnenju je sicer že sedaj kup aplikacij, ki delujejo hazardersko – v Monitorju smo že pisali o nakupih znotraj aplikacij, kjer dobimo naključne nagrade (t.i. »loot box«). V podobne okvirje bi lahko postavili tudi aplikacije za trgovanje z delnicami in drugimi vrednostnimi papirji, pa tudi s kriptovalutami.