Harvard ima za pol milijarde dolarjev bitcoinov

Harvard ni le kovačnica znanja in ena najuglednejših univerz na svetu, temveč tudi velikansko podjetje. Njihov sklad znaša okrog 57 milijard dolarjev, iz česar letno financirajo približno tretjino obratovalnih stroškov in finančno pomagajo številnim študentom. Manj znano pa je, da odstotek teh sredstev predstavlja bitcoin.

To je precej več, kot se sliši, saj ima Harvard za okrog pol milijarde dolarjev bitcoinov. Gre za naložbo v sklad, ki nalaga v bitcoin in omogoča sledenje njegovi ceni iShares Bitcoin Trust (IBIT). Pol milijarde je več, kot ima Harvard naloženo v katerikoli posamezni naložbi, denimo Nvidii, Microsoftu ali Amazaonu.

Harvard bitcoinov ni dobil v dar, temveč je svoje premoženje razpršil z nakupom enot omenjenega sklada. Sklad obstaja od januarja 2024 in omogoča enostavno izpostavitev vrednosti bitcoina institucionalnim in nepoučenim vlagateljem, ne da bi morali fizično kupovati bitcoin.