Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 19.11.2025 07:00 | Teme: Bitcoin

Harvard ima za pol milijarde dolarjev bitcoinov

Harvard ni le kovačnica znanja in ena najuglednejših univerz na svetu, temveč tudi velikansko podjetje. Njihov sklad znaša okrog 57 milijard dolarjev, iz česar letno financirajo približno tretjino obratovalnih stroškov in  finančno pomagajo številnim študentom. Manj znano pa je, da odstotek teh sredstev predstavlja bitcoin.

To je precej več, kot se sliši, saj ima Harvard za okrog pol milijarde dolarjev bitcoinov. Gre za naložbo v sklad, ki nalaga v bitcoin in omogoča sledenje njegovi ceni iShares Bitcoin Trust (IBIT). Pol milijarde je več, kot ima Harvard naloženo v katerikoli posamezni naložbi, denimo Nvidii, Microsoftu ali Amazaonu.

Harvard bitcoinov ni dobil v dar, temveč je svoje premoženje razpršil z nakupom enot omenjenega sklada. Sklad obstaja od januarja 2024 in omogoča enostavno izpostavitev vrednosti bitcoina institucionalnim in nepoučenim vlagateljem, ne da bi morali fizično kupovati bitcoin.

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

November 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
November 2025

Uvodnik
Vedno je kriv DNS!

Mnenja
Balon pušča Pro et contra – običajni ali tanki telefoni?

Fokus
Uvodnik: Vedno je kriv DNS! V katero smer nese svetlobni žarek?

Dosje
Ko članek shranimo za kasneje Nevarnost v naročju

Monitor Pro
Agenti UI v boju proti eksploziji kibernetskih groženj Branjenje obzidja je stvar preteklosti Hrbtenica digitalne odpornosti

Na zvezi
Kariera v IT, Roman Thaler, CODATIVITY Software Solutions

Zgodovina
Larry Ellison - Od reveža do bogataša Zgodovina telekomunikacij v Sloveniji - Terminalska omrežja

Odprta scena
Ranljivi jeziki so obsojeni na počasno smrt

Prenosni računalniki
Naredi sam prenosnik

Telefoni
Sveži zrak Tanek, hiter in … drag! Umetna inteligenca povsod

Preizkusi
500-tica s plusom Domači oblak

Nasveti
Prestopni iOS Super mikroračunalniki za mobilne projekte Umetna inteligenca za delovni vsakdan

Mobilno
Androidni intervali Naš izbor na Androidu Naš izbor za iPhone Z aplikacijo proti povišanemu krvnemu tlaku

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji