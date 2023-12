HarmonyOS pet let pozneje v velikem zamahu

Ko je Huawei izgubil dostop do Androida zaradi ameriških sankcij, se je zdelo, da je podjetje v škripcih. Pet let pozneje je kitajsko podjetje eden glavnih igralcev na telekomunikacijskem trgu, čeprav so mu številne zahodne prepovedale gradnjo infrastrukture. A tudi na trgu pametnih telefonov mu ne gre slabo.

Huawei je ustvaril lasten operacijski sistem HarmonyOS, ki ni podvržen ameriškim sankcijam in uporablja zgolj odprto ter laa stno kodo. Za zdaj je HarmonyOS še združljiv z aplikacijami za Android, a prihodnje leto bodo združljivost prelomili. Huawei ima namreč smel načrt, da bi HarmonyOS postal vodilni operacijski sistem za pametne telefone.

Za zdaj je od tega še daleč. Na Kitajskem je njegov tržni delež 10-odstotni, kar je za novinca pravzaprav vzpodbudno, in ni zelo daleč od Applovih 17 odstotkov. Android ima tam še vedno prepričljivih 72 odstotkov. A vendarle, HarmonyOS teče že na 700 milijonih različnih naprav (ne le telefonov).

Uspeh je seveda še daleč od gotovosti. Android in iOS sta trenutno vodilna, v njuni senci pa je kup neuspelih poizkusov: Windows Mobile, Samsung Bada, Firefox OS in Nokiin Meego so se vsi trudili, a jim je spodletelo. Bistvena razlika je, da ima HarmonyOS podporo kitajske države. Sistem, ki so ga začeli razvijati leta 2019, je bil sprva namenjen internetu stvari, kasneje pa še telefonom. Na Kitajskem bo HarmonyOS uspel, ko bodo zanj na voljo vse aplikacije, ki jih Kitajci uporabljajo: WeChat, Alipay, Didi itd. Kitajski ekosistem ima aplikacije za enake namene kot Zahod, a svoje. Če bodo te delovale na HarmonyOS, Androida ne bo pogrešal nihče – na Kitajskem.

To je prvi korak kitajske strategije. Drugi korak je svet, kjer si bodo pomagali tudi z novo svilno potjo.