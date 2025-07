Objavljeno: 14.7.2025 08:00

Guinnessov rekord za najdaljšo vožnjo z električnim vozilom brez polnjenja

Ameriški proizvajalec električnih vozil Lucid Motors je odpravil eno največjih ovir za množično uporabo električnih avtomobilov s postavitvijo Guinnessovega rekorda za najdaljšo vožnjo brez dodatnega polnjenja.

Ekipa ameriškega proizvajalca Lucid Motors je z modelom Lucid Air Grand Touring prevozila neverjetnih 1205 kilometrov brez ustavljanja za polnjenje in s tem presegla dosedanji rekord Mercedes-Benza EQS450+, ki je znašal 1045 kilometrov. Pot jih je vodila iz švicarskega St. Moritza do Münchna v Nemčiji, pri čemer so vozili po avtocestah, regionalnih cestah in skozi alpske prelaze. Čeprav uradni podatki o povprečni hitrosti in času vožnje še niso objavljeni, je jasno, da je bil podvig skrbno načrtovan. Vožnja je potekala z več kot 1300 metri višinske razlike, kar je omogočilo učinkovito regenerativno zaviranje in podaljšanje dosega. Za volanom je sedel Umit Sabanci, rekorder in podjetnik iz Londona, ki je že lani z istim modelom prevozil devet držav brez polnjenja.

Lucid Air GT je opremljen s parom elektromotorjev, ki imata skupno 819 konjskih moči. Od 0 do 100 km/h pospeši v le treh sekundah. Rekord je omogočila tudi 117 kWh baterija s hitrim polnjenjem do 300 kW, ki v petnajstih minutah pridobi do 350 kilometrov dosega. S ceno okoli 113.000 ameriških dolarjev ta luksuzna limuzina sicer ni dostopna vsakomur, a njen rekord pomeni obetavno prihodnost za celoten EV sektor.