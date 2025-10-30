Objavljeno: 30.10.2025 09:00

Grammarly je zdaj Superhuman

Grammarly, eno vodilnih orodij za pomoč pri pisanju z umetno inteligenco, se odslej imenuje Superhuman.

S preobrazbo postaja storitev del širše platforme, ki združuje še aplikaciji Coda, Superhuman Mail in novega umetno inteligentnega pomočnika Superhuman Go. Vsi ti pripomočki so zdaj na voljo uporabnikom, ki imajo plačano naročnino na Grammarly Pro, pri čemer bo Superhuman Go brezplačen do 1. februarja 2026. Cena po tem datumu še ni določena.

Novo ime izhaja iz aplikacije Superhuman Mail, ki jo je Grammarly prevzel junija letos, potem ko je decembra 2024 prevzel še Codo. Podjetje z novo blagovno znamko Superhuiman postaja celovita platforma za produktivnost, usmerjena v uporabo umetne inteligence. Čeprav orodje Grammarly kot samostojen izdelek še obstaja, ni več v ospredju. Superhuman zdaj stavi na integrirano UI platformo, ki deluje v vseh zavihkih brskalnika in ponuja pametne predloge glede na vsebino, s katero uporabnik dela. Predlaga lahko termin za sestanek glede na razpoložljivost v koledarju ali samodejno dopolni poslovni predlog z informacijami iz baze podatkov.

Poteza predstavlja pomemben strateški premik podjetja, saj se Superhuman s tem premika izključno s področja pisanja v širšo digitalno produktivnost.