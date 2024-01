GPT trgovina že polna umetnih deklet

Tržnica s prilagojenimi umetno inteligentnimi modeli je po tednu dni polna digitalnih spremljevalk.

Pri OpenAI so tržnico s prilagojenimi AI modeli namenili deljenju, odkrivanju in prodaji izdelkov za lažje učenje programiranja, analiziranje učnega gradiva, izbiranje čtiva in podobno. Žal se vsaka dobra zamisel v praksi praviloma izjalovi in trgovina z GPT-ji je po tednu dni preplavljena z virtualnimi ljubicami, ki uporabnikom pomagajo premagovati osamljenost. Tovrstne umetno inteligentne spremljevalke so v zadnjih letih postale zelo priljubljene in sprožile razpravo o epidemiji osamljenosti v dobi AI in potencialno katastrofalnih socioloških posledicah nečloveškega partnerja, ki izpolnjuje vse potrebe posameznika.

Trgovina podjetja, čigar izdelki ne slovijo ravno po varnosti in moderiranih vsebinah, je tako že na samem začetku trčila ob visoko oviro. Kako jo bodo Altman in sodelavci premagali, bo bržkone zapečatilo njeno pot v prihodnost.