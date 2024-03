GPT-5 na voljo poleti?

Zanesljivi viri blizu podjetja OpenAI trdijo, da bo naslednja velika iteracija jezikovnega modela (LMM), ki poganja ChatGPT, na voljo že sredi letošnjega leta.

Business Insider po pogovoru z uporabniki, ki so pomagali testirati zgodnjo verzijo modela GPT-5, pravi, da gre za občutno boljšo različico, ki bo ponujala izboljšano interakcijo z drugimi umetno inteligentnimi programi, ki jih razvija OpenAI. Ti programi, imenovani AI agenti, bi lahko samostojno izvajali različne naloge. Medsebojno povezan ekosistem umetno inteligentnih orodij, razvitih s strani podjetja OpenAI, bo omogočal različnim AI sistemom sodelovanje pri izvajanju kompleksnih nalog in zagotavljanju celovitejših storitev. Uradni datum izdaje modela GPT-5 še ni bil objavljen, a je jasno, da so pri OpenAI v zaključni fazi testiranja in odpravljanja zadnjih morebitnih težav. Predvidevamo, da bo GPT-5 sprva na voljo zgolj naročnikom na plačljivo storitev Plus.